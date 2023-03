O caso Passos Coelho

1. Houve e ouvem-se discretos passos de Coelho na política portuguesa. De facto, o ex-primeiro ministro passou recentemente a ter uma intervenção mais regular em certos areópagos onde aparece para falar a plateias mais ou menos selecionadas, acabando sempre por se saber cá fora o que foi dito. Assim se agitam a chamada bolha mediática e os saudosistas do “passismo”. Em boa verdade, Passos nunca diz nada sobre um regresso à política e pouco ou nada comenta relativamente à desgraçada situação em que Portugal se encontra. Opta normalmente por falar de questões mais globais, com base na experiência que adquiriu enquanto chefe do Governo. Aproveita e aborda mais a fundo matérias que ele próprio leciona em universidades. Em nenhuma circunstância se ouviu Passos dizer qualquer coisa que objetivamente possa ser interpretada como uma vontade firme de voltar à política. E, no entanto (!), paira sobre a sociedade portuguesa o espetro de um regresso daquele que para muitos é o filho pródigo. É um estado de espírito que não acontece por acaso. Tem por detrás uma estratégia para manter Passos numa ribalta relativa para o que der e vier. Ainda há três semanas a revista Sábado traçou um perfil atualizado do ex-líder do PSD. Contou a vida atual de Passos, sublinhando a sua dedicação à família, à educação das filhas e apoio à enteada, à proximidade com os pais da sua falecida mulher. Enfatizou a sua vida ascética e a sua dedicação às aulas. Referiu que não aceitou convites milionários e que ganha pouco com as aulas. Apontou alguns petiscos com malta da política, mas indicou o restaurante favorito ao pé de casa. E, tal como fez em tempos o Tal&Qual, sublinhou que Passos até é visto a passear o cão e tem uma vida perfeitamente normal, não havendo nada a apontar-lhe. Melhor, mais comedido, mais discreto, mais sério não há aparentemente no grupo dos políticos. São virtudes éticas daquelas que há anos levaram Salazar a ser o mais votado como o melhor político do século passado. Entre Passos Coelho e o protagonista da série Anjo na Terra dos anos 80 não há, na versão da revista, praticamente diferença nenhuma. Ora, quem tem o mínimo de conhecimento de política sabe perfeitamente que há trabalhos jornalísticos e sítios onde se aparece apenas para não desaparecer. É provavelmente o caso.

2. Outra questão é saber o que pode pretender Passos, se efetivamente pretender voltar à política ativa. A primeira hipótese, relativamente óbvia e perfeitamente ao seu alcance, seria candidatar-se a eurodeputado já em 2024 e, a partir dali, construir uma carreira internacional, que qualquer agência de comunicação trataria com facilidade. Passos seria também um trunfo monumental para Luís Montenegro. Isto porque possivelmente desviaria eleitores de Liberais e do Chega. Na esquerda e nos estratos mais velhos é pouco provável que pescasse votos. Há segmentos que não esquecem os cortes para além da troika, os supostos convites à emigração e os apelos para que não fôssemos piegas. Outra hipótese plausível seria Passos avançar para Belém. Aí teria também boas hipóteses dado o perfil de seriedade que lhe é atribuído de forma praticamente unânime. Nessa altura, em 2026, Passos terá 62 anos, o que, nos dias que correm, até é novo para PR. Pode sempre almejar a função lá mais para diante. Além disso, é consabido que Passos se vê como um executivo e um primeiro-ministro, muito mais do que como um Presidente, por achar que deixou uma obra por acabar. É uma hipótese improvável, mas a não descartar.

3. É, portanto, um dado adquirido na entourage de Passos Coelho que para ele a função ideal seria a chefia do Governo, contando-se com a alavanca do tradicional sebastianismo lusitano. Para regressar a São Bento há vários caminhos. Um deles seria voltar à liderança do PSD, coisa que - por razões de lealdade que ele pratica de facto - Passos nunca faria, se implicasse disputar o lugar a Montenegro, seu fiel líder parlamentar nos momentos difíceis. Outra coisa seria Montenegro abandonar as funções, o que é altamente improvável, a menos que sofra uma derrota violenta nas europeias ou nas autárquicas, desidrato que não é expectável.

4. Outro cenário seria Passos regressar à chefia do Governo por se criar um impasse a seguir às legislativas. Se o PSD ganhar, mas precisar da Iniciativa Liberal e do Chega em simultâneo para formar Governo, e estes legitimamente quiserem assentos no Governo, é provável que Passos seja a única figura à direita capaz de arranjar um denominador comum. Poderia mesmo chamar o CDS e independentes para um movimento pós-eleitoral. Dir-se-á que estamos no domínio da pura especulação. É verdade. Mas, na política, como no xadrez, é preciso pensar o jogo em antecipação. Isto porque a questão da governabilidade vai-se colocar, à esquerda ou à direita, consoante ganhe o PSD ou o PS, sendo improvável um arranjo patriótico de Bloco Central como o dos anos 80. É importante sublinhar que, em rigor, não é constitucionalmente obrigatório o primeiro-ministro ser o líder do partido mais votado. O próprio Presidente tem poderes para, falhada uma tentativa, chamar a si a escolha, uma vez consultados os partidos. Em Portugal, o Governo depende da Assembleia. Num cenário de coligação alargada à direita poderia ser Passos o líder de uma geringonça de sinal contrário, mas desta vez com assentos no Governo.

5. Mas a razão mais óbvia para Passos querer voltar a São Bento é porque se sente injustiçado enquanto ex-primeiro-ministro. Aguentou o barco depois da bancarrota socrática e acha (ele e os seus apoiantes) que ganhou as legislativas, o que não é verdade. A sua coligação teve até um dos piores resultados de sempre à direita. Passos gostaria de mostrar o que vale sem ser condicionado pelas circunstâncias impostas pela troika e, agora com mais maturidade, fazer reformas ditadas pela sua cabeça. O problema é se ele repete o neoliberalismo desenfreado que desenvolveu, ao ser altamente influenciado por figuras como o malogrado António Borges e o lunático Vítor Gaspar, cujos conselhos seguia sem pestanejar, vendendo a pataco a economia portuguesa com resultados conhecidos. Para Passos Coelho, voltar a São Bento seria um acerto de contas com a história. Provavelmente contaria com o beneplácito do presidente Marcelo que lhe vislumbra futuro na política, esquecida que parece estar uma referência a um certo catavento que Passos não queria ver em Belém.

6. Há vidas que merecem ser contadas. São as de gente fora da caixa. Diferentes do comum dos mortais. Ruy Castelar, uma referência da rádio e de uma certa boémia lisboeta do final dos anos 60, era um desses seres. Era como era. Sem rodeios. Contava com o mesmo à vontade os seus feitos de glória e as suas falhas pessoais ou com terceiros. Gostava deste com o mesmo à vontade com que detestava aquele. O cinismo não morava nele. Adeus Ruy. Eras único!