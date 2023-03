Santa Casa da Póvoa de Varzim com praga de baratas e sarna

A Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim está, alegadamente, com uma praga de baratas e sarna.

A denúncia foi feita por cerca de 20 trabalhadoras da instituição, através do sindicato, tendo estas realizado esta segunda-feira uma ação de protesto, uma vez que o surto já afetou mais de 30 utentes e seis trabalhadoras.

Esta não se trata, contudo, da primeira infestação, escreve o Correio da Manhã, que cita Marisa Ribeiro, coordenadora do sindicato, que revela que em outubro já tinha sido reportada uma situação semelhante.

"Estes problemas que estamos a ter agora, já existiam naquela altura. Voltámos a enviar uma série de e-mails para o Provedor e para a Santa Casa da Misericórdia e não obtivemos resposta nenhuma", referiu a sindicalista.

A coordenadora do sindicato sublinhou ainda que a maioria das funcionárias apanhou sarna em outubro, fazendo com que tivessem de ficar de baixa médica, prejudicando assim o salária.

Apesar de anteriormente a praga ter estado presente em praticamente todas as divisões, desta vez o foco foi na cozinha, fazendo com que as funcionárias abdicassem de usar aquele espaço.

Já o Provedor da Santa Casa da Misericórdia afirma que a situação está controlada.