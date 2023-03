Coimbra. Doze detidos em operação de combate ao tráfico de droga

Doze pessoas, com idades compreendidadas entre os 21 e os 48 anos, foram detidas no sábado por suspeitas de tráfico de droga, na sequência de uma operação especial de prevenção criminal da Guarda Nacional Republicana (GNR), em Coimbra.

Em comunicado, a autoridade adianta que foi efetuada uma operação de fiscalização rodoviária em "vários acessos a um evento que iria decorrer nessa localidade" e, nesse sentido, os miliatres encetaram "diligências policiais, com o objetivo de averiguar a existência de produtos estupefacientes ou armas em circulação".

Onze das pessoas foram detidas por suspeita de tráfico de droga e uma por tráfico de droga e posse de armas proibidas.

Durante a operação, foram apreendidas 23 doses de cocaína, 259 doses de haxixe, 49 doses de canábis, 285 doses de MDMA, 25 doses de anfetaminas, 18 selos de LSD, uma arma branca e ainda um bastão de madeira, tendo ainda resultado desta 45 autos de contraordenação por consumo de estupefacientes, adiantou a GNR.

A operação contou com 70 militares do dispositivo territorial, do Destacamento de Intervenção (DI), do Destacamento de Trânsito (DT) e da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial da GNR Coimbra e pelas valências cinotécnicas do Comando Territorial de Aveiro e do Comando Territorial de Viseu.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Oliveira do Hospital e os autos de contraordenação à Comissão para a Dissuasão de Toxicodependência de Coimbra.