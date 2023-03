Chris Rock fala sobre estalada e diz que vê filme só para ver Will Smith ser espancado

Cris Rock abordou, finalmente, a polémica da estalada que levou de Will Smith em plena cerimónia dos Óscares no ano passado.

O comediante guardou os comentários para o seu espetáculo, “Indignação Seletiva”, transmitido em direto pela plataforma de streamig Netflix, no sábado passado.

"Vou tentar fazer um espetáculo esta noite sem ofender ninguém. Vou tentar o meu melhor, porque nunca se sabe quem pode reagir", começou por dizer Chris Rock. "As pessoas dizem sempre que as palavras magoam... quem diz que as palavras magoam nunca levou um murro na cara”, acrescentou.

Mas o resto das piadas sobre a polémica foram guardadas para o final da atuação.

“As pessoas perguntam: ‘Doeu?’. Ainda dói”, referiu o humorista. “Will Smith é significativamente maior que eu. Will Smith interpretou Muhammad Ali num filme. Vocês acham que eu fiz teste para esse papel?”, brincou.

O comediante disse ainda que lhe perguntam muitas vezes como é que depois da estalada não tinha feito nada naquela noite. Ao que respondeu: "Porque eu tenho pais. Sabem o que os meus pais me ensinaram? Nunca lutes na frente de brancos”.

"Adorei o Will Smith, toda a minha vida", disse ainda Rock. E acrescentou: "Toda a minha vida torci pelo Will Smith... agora vejo 'Emancipação' só para o ver a ser espancado."

Recorde-se que Smith interpreta um homem escravizado no drama de época 'Emancipação'.