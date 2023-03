Caetano Veloso atua nos Coliseus de Lisboa e Porto

O músico brasileiro Caetano Veloso volta a Portugal para três concertos, dois no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e um no Coliseu do Porto, em setembro.

Integrados na digressão "Meu Coco", os concertos vão realizar-se a 9 e 10 de setembro, em Lisboa, e no dia 14 no Porto.

"No show 'Meu Coco' procuro juntar peças marcantes do álbum com obras que registem momentos históricos do meu trabalho", adiantou Caetano Veloso sobre o espetáculo.