Sintra. ASAE apreende 4.200 unidades de suplementos alimentares

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), no âmbito de um alerta para retirada imediata emitido pelas autoridades da Estónia, procedeu à apreensão de 4.200 embalagens de suplementos alimentares, no valor estimado de 16.800 euros, num importador no concelho de Sintra.

Em consequência, foi instaurado um processo-crime por género alimentício anormal falsificado por adição de substância não autorizada (óxido de ferro) em suplemento alimentar, e determinada a sua retirada do circuito comercial.

A ASAE explica que “este é o tipo de procedimento que acontece sempre que é sinalizado um género alimentício que não é seguro e que faça parte de um lote ou remessa de géneros alimentícios da mesma classe ou descrição, assumindo-se, por princípio, que todos os géneros alimentícios desse mesmo lote ou remessa também não sejam seguros, a menos que, na sequência de uma avaliação pormenorizada, não haja provas de que o resto do lote ou da remessa não é seguro”.