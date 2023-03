Manchester United sofre derrota de 7-0 contra o Liverpool

O Liverpool ganhou por 7 a 0 o Manchester United, num jogo a contar para a 26ª jornada da Liga Inglesa.

Os golos foram marcados por Gakpo, Darwin e Salah com um bis e Firmino.

O marcador foi inaugurado por Cody Gakpo, perto do intervalo, depois de uma assistência de Robertson.

Já no início da segunda parte foi a vez de Darwin Núñez marcar de cabeça. Três minutos depois Gakapo voltou a marcar e, ao minuto 66, foi Mohamed Salag a marcar.

Darwin marcou mais um, assim como Salah, aos 83 minutos.

Na reta final do jogo, foi a vez de Firmino.

Liverpool soma agora 42 pontos, estando a três do Tottenham, ao passo que o United, que sofreu a goleada mais pesada da temporada, está no terceiro lugar com 49 pontos.