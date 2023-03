Previsões apontam para chuva nos próximos dias

Tal como aconteu neste domingo, durante o resto da semana a chuva irá continuar a cair em território nacional.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na segunda-feira a chuva cairá em todo o país, incluindo nas ilhas, sendo que, na terça-feira, deverá dar tréguas nos distritos de Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja, Sines e ainda no Porto Santo.

As temperaturas mínimas poderão chegar na segunda-feira aos 1ºC na Guarda e aos 10ºC em Lisboa, no Porto e em Faro.

Já para terça-feira, prevê-se uma descida, com a mínima a chegar aos 0ºC na Guarda e aos 9ºC em Lisboa.

As máximas, deverão, contudo, subir, com valores a chegar aos 20ºC Santarém e aos 23ºC na Madeira.