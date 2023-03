Quatro crianças com deficiência e o pai morrem em incêndio em habitação nos EUA

Quatro crianças e um homem morreram na quarta-feira, na sequência de um incêndio, num apartamento em Phoenix, nos Estados Unidos da América.

De acordo com a Associated Press, os bombeiros anunciaram logo naquela noita a morte do homem de 52 anos e de dois filhos, de sete e oito anos.

Já no sábado, foi comunicada a morte de duas outras crianças, de nove e 11 anos, irmãs das primeiras.

O óbito do adulto (pai de uma menina e três meninos) foi declarado no qual, sendo que, a causa do incêndio não foi, até agora apurada, apesar de haver indícios de que foi causado intencionalmente.

Três das quatro crianças, informa a polícia, tinham deficiência.