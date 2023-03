Detido em Espanha casal que criava agências de modelos para explorar mulheres

A Polícia Nacional espanhola deteve um casal em Elche, Alicante, por suspeitas criação de uma rede com agências de modelos ou produtoras de cinema para explorar sexualmente mulheres.

Segundo escreve o El Mundo, que cita fontes policiais, algumas das vítimas foram agredidas sexualmente e obrigadas a usar dispositivos de geolocalização para estarem sempre disponíveis e contactáveis.

A investigação ao caso começou quando uma das vítimas reportou às autoridades, que tinha sido explorada sexualmente durante mais de cinco anos, não tendo feito a denúncia até então por medo de represálias.

As autoridades iniciaram as diligências para apurar se havia mais mulheres na mesma situação, tendo descoberto que os alegados autores do crime estavam numa rede de negócios que incluía agências de modelos ou produtoras de filmes, que usavam como forma de atrair as vítimas, como promessas de uma carreira de sucesso na moda ou no cinema.

Assim que começavam a trabalhar para a rede, as mulheres eram coagidas e obrigadas a prostituírem-se todos os dias. Caso recusassem, eram castigadas com multas ou deixavam de receber dinheiro a que tivessem direito.

As vítimas eram ainda forçadas a práticas sadomasoquistas e tinham de passar num 'teste' de satisfação dos clientes.

A polícia realizou buscas nos locais e negócios que dirigiam nas localidades de Elche e Novelda, e reuniram provas suficientes para a detenção do casal.

Após serem presentes a juiz, os arguidos ficaram em prisão preventiva.

A investigação continua na tentativa de encontrar novas vítimas, que se juntam às 120 já identificadas.