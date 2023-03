Roubos. Proprietários davam droga do sono a clientes de restaurantes

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve a semana passada um homem e uma mulher, de 35 e 38 anos respetivamente, por serem suspeitos de seis crimes crimes de roubo agravado, 14 crimes de burla informática e 14 crimes de acesso ilegítimo.

Em comunicado, enviado às redações, a autoridade explica que foi alertada após notícia de vários crimes de roubo, nos quais se relatava que as vítimas ingeriam bebidas alcoólicas que continham benzodiazepinas, com o seu consumo a ser feito em determinados estabelecimentos de restauração, que tinham em comum os mesmos proprietários, situados no concelho de Sintra, nas freguesias de Mem-Martins e São Marcos.

A nota dá ainda conta que os estabelecimentos "eram explorados por um casal que, ao se aperceberem que os clientes eram portadores de quantias monetárias avultadas ou artigos de valor", punham substâncias nas bebidas, colocando-os em estado de sonolência, em que alguns perdiam a consciência, "ficando na impossibilidade de resistir à subtração dos seus bens ou dinheiro".

"Após roubarem os clientes, estes eram encontrados na via pública ou em viaturas próprias, em estado de debilidade física evidente ou inconscientes, sendo transportados para os Hospitais da zona de residência", diz ainda a PSP, acrescentando que uma das vítimas foi localizada no IC19, na zona de Rio de Mouro, desmaiado.

O homem estava dentro da viatura da empresa em que trabalha, de onde os suspeitos haviam subtraído cerca de 21 mil euros em volumes de tabaco e quantia monetária.

Depois de ter sido recolhida mais informação, a PSP conseguiu apurar que todas as vítimas tinham em si elevadas concentrações de benzodiazepinas no organismo, "tendo inclusivamente uma delas necessidade de ser reanimada".

Deste modo, a polícia emitiu mandados de busca à residência dos suspeitos e aos dois estabelecimentos de restauração que exploravam, sitíos na Tapada das Mercês - Sintra e na Quinta do Conde - Sesimbra.

As vítimas foram lesadas em cerca de 33.859 euros e foram ainda apreendidos pelas autoridades cerca de 3.000 euros; 1.293 maços de tabaco no valor de cerca de 6.465 euros; 420 maços de tabaco eletrónico no valor de cerca de 2.100 euros; 4 telemóveis; 1 viatura; 1 tablet; e diversos fármacos que contém benzodiazepinas.