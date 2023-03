Parlamento. Chumbada criação de círculo nacional de compensação nas legislativas

O Parlamento chumbou, esta sexta-feira, dois projetos, do PAN e do Livre, que propunham a criação de um círculo nacional de compensação nas eleições legislativas, mas vários partidos consideraram que se deve aprofundar o debate.

O diploma do PAN, que propunha reduzir o número de círculos eleitorais para 10, criando um círculo eleitoral da emigração e outro de compensação, foi chumbado com os votos contra do PS, PSD, Chega, PCP e BE, abstenção da IL e voto favorável do Livre.

Já o projeto do Livre, que também propunha a criação de um círculo nacional de compensação, foi chumbado com os votos contra do PS, PSD, PCP e BE, a abstenção da Iniciativa Liberal e os votos favoráveis do Chega e do PAN.

"O PAN não aceita que, devido a um desenho injusto do mapa eleitoral, nas últimas eleições legislativas 671 mil votos não tenham servido para eleger um único deputado", disse a deputada Inês Sousa Real no debate que antecedeu a votação.

Rui Tavares, também considerou "absolutamente inaceitável" que haja "tantos votos" desperdiçados e defendeu que a criação de um círculo de compensação tem "funcionado muito bem na região autónoma dos Açores" e deve ser "transposta para todo o território nacional".