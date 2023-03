Messi continua a ser 'The Best'

Sem surpresa, Lionel Messi recebeu o prémio FIFA ‘The Best’, que distingue o melhor jogador entre agosto de 2021 e dezembro de 2022. A eleição dos melhores do ano é feita por capitães de seleções nacionais, selecionadores e jornalistas. Foi a segunda vez que o argentino venceu este troféu.

«Foi um ano louco para mim. Alcancei o meu sonho depois de muita luta e de muita insistência. Conquistar o título mundial foi a coisa mais linda que aconteceu na minha carreira. É o sonho de qualquer jogador, poucos conseguem e eu já consegui», reconheceu o campeão do mundo. O jogador do PSG recebeu o 31.º prémio a nível individual «é um prazer voltar a estar aqui e vencer. Agradeço aos meus companheiros de equipa. Este troféu é o reconhecimento do que fizemos na seleção», concluiu.

Na eleição para melhor jogador do ano, o selecionador nacional, o espanhol Roberto Martínez, votou em Messi e o capitão da seleção Pepe preferiu dar o seu voto a Mbappé.

Fernando Santos também votou em Mbappé na qualidade de selecionador da Polónia.

Em ano de campeonato do mundo, a maioria dos prémios atribuídos teve em consideração o que aconteceu no Qatar e, naturalmente, a Argentina dominou em toda a linha.

Lionel Scaloni levou a Argentina à vitória no Mundial e foi eleito treinador do ano, ao passo que Emiliano Martínez foi considerado o melhor guarda-redes do torneio. Um hincha argentino esteve presente na gala de Paris para receber o FIFA Fan Award, que premiou os melhores adeptos.

No futebol feminino, a espanhola Alexia Putellas (Barcelona) foi eleita pela segunda vez consecutiva como melhor jogadora e Sarina Wiegman, selecionadora de Inglaterra, foi considerada a melhor treinadora.

Portugal já teve melhores dias no evento organizado pela FIFA. João Cancelo, defesa do Manchester City, foi eleito para fazer parte da equipa do ano. «É um privilégio estar entre os melhores jogadores do ano passado. Já ambicionava isto há muito tempo», disse o internacional português que está na equipa de Courtois (Real Madrid), Hakimi (PSG), Van Dijk (Liverpool), De Bruyne (Manchester City), Modric (Real Madrid), Casemiro (Real Madrid/Manchester United), Mbappé (PSG), Benzema (Real Madrid), Haaland (Borussia Dortmund e Manchester City) e Messi (PSG).

Cristiano Ronaldo venceu o ‘The Best’ duas vezes, mas este ano passou ao lado da votação – não recebeu qualquer voto e, pela primeira vez, ficou de fora da melhor equipa do ano. A saída do Manchester United, o falhanço no Mundial e a opção milionária pela Arábia Saudita contribuiram para isso.

De notar a ausência dos jogadores do Real Madrid nesta gala.