Porto. Um morto e quatro feridos em despiste na Circunvalação

Um jovem, de 19 anos, morreu num violento despiste, na Circunvalação, no Porto, esta sexta-feira de madrugada.

No carro seguiam mais três homens, de 19 anos, e uma mulher de 22, dois dos quais ficaram feridos com gravidade.

O óbito do jovem foi declarado no local e os quatro feridos foram encaminhados para o Hospital de S. João, no Porto.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores do Porto, os Bombeiros Portuenses e as Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação dos Hospitais de S. João e Santo António.

As causas do despiste estão ainda por apurar, estando a PSP a investigar o caso.