BTL: O país e o mundo em quatro pavilhões

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) já arrancou para profissionais do setor, mas até domingo, dia 5, ainda há muito para ver, uma vez que as portas abrem hoje ao público, a partir das 17h. O turismo nacional e internacional mostram-se em Portugal e as expectativas são as melhores. Esta é a 33.ª edição do evento que tem lugar na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações.

Ao Nascer do SOL, Dália Palma, diretora da BTL, diz que a organização quer superar os números de 2022 – quando o certame contou com cerca de 45 mil visitantes, mesmo sendo um ano ainda marcado pela pandemia. «Mas tudo indica que vamos superar largamente estes números», diz.

E mostra-se otimista para a edição de 2023. «As nossas expectativas são extraordinárias e são marcadas pela retoma do setor que fechou 2022 com valores muito próximos de 2019 que foi o melhor ano de sempre. E, pela primeira vez, atingimos a capacidade máxima da taxa de ocupação», detalhando que «estamos com 100% da taxa de ocupação da área coberta e ainda área exterior. No total, temos 45 mil metros quadrados de área ocupada o que equivale a 4,5 campos de futebol».

A BTL, acrescenta, conta com uma «grande representatividade» do destino nacional «nos diversos segmentos de oferta turística, desde sol e praia, golfe, enoturismo, cultura, nos vários segmentos da oferta turística que o destino Portugal tem para oferecer».

Este ano, o Turismo do Centro é o destino nacional convidado, sendo Aveiro o município nacional convidado e a Tunísia o destino internacional convidado. «Para além disso, temos cerca de 75 destinos nacionais no pavilhão quatro representados diretamente pelos turismos ou através de operadores», o que representa um crescimento de cerca de 20% quando comparado com a edição anterior. «Ainda no campo internacional, temos cerca de 120 compradores internacionais. São compradores que trazemos a Portugal para comprar o destino Portugal que são originários de 25 mercados emissores. E, à data de ontem [28 de fevereiro], tínhamos cerca de 2000 reuniões agendadas com 235 empresas», acrescentou a responsável.

Dália Palma não tem dúvidas de que esta será «uma das melhores edições de sempre». Porquê? «É baseado nos dados que temos à data de hoje. Em termos de visitantes, não podemos ainda falar, mas tudo indica que, se estes dados se realizarem, até agora, esta é a melhor edição de sempre já considerando estes dados».

Mas há outras novidades que passam por «um conjunto de áreas temáticas». Destaque para a BTL LGBT+, «que foi também uma grande coincidência quando Portugal ganha a candidatura do EuroPride 2025 que vai ser apresentado aqui na BTL», e outras áreas que têm vindo a consolidar-se, como a BTL Lab, a parte do enoturismo, a BTL Cultural, que «são áreas temáticas dentro do evento onde nós reunimos os players de cada um destes segmentos, de forma estruturada, com palcos com conteúdos focados nestas temáticas». E lembrou ainda o palco principal, palco AVK, «onde há temáticas que são transversais ao setor, nomeadamente a sustentabilidade, a inovação, a formação e requalificação dos recursos humanos».

Apesar de a BTL mostrar o que de bom se faz em Portugal nas várias áreas, a parte internacional também é importante. É por isso que o espaço está dividido em quatro pavilhões. Dália Palma explica: «Dois são focados na oferta nacional, com as sete entidades regionais e o pavilhão 2 com câmaras municipais e Comunidades Intermunicipais. Depois, há o pavilhão 3, que tem a área da hotelaria. Todas as cadeias hoteleiras que operam em Portugal, nacionais e internacionais, estão presentes e temos também, dentro do pavilhão 3, os equipamentos e os serviços. Falamos das plataformas, empresas de tecnologia que apoiam a transformação digital do setor do turismo. No pavilhão 4, temos a área internacional. Os turismos e a área da distribuição. Agências de viagens, animação turística, companhias aéreas, tudo o que está relacionado com internacional e distribuição», detalha.

O que ver

Como destino convidado, o Turismo do Centro diz que «este é, sem dúvida, o maior encontro de turismo que acontece no nosso país» e que a edição deste ano «assume ainda maior relevância para o Turismo Centro de Portugal». A entidade liderada por Pedro Machado diz que a sua participação «pretende surpreender pela operacionalidade do seu espaço, pelo arrojo e pela atratividade, procurando sair dos ‘lugares comuns’ e fazer com que a visita ao stand, seja ela mesma, uma experiência». O stand «será palco para um programa de animação e de apresentações de projetos, representativos dos principais produtos turísticos da região, totalmente alinhado com as tendências da procura turística e do comportamento do consumidor».

A Assinatura do Manifesto para a Sustentabilidade foi o grande destaque do primeiro dia da programação do espaço do Centro de Portugal na BTL.

O Manifesto junta a Turismo Centro de Portugal e as oito CIM deste território, num esforço conjunto para que a região Centro seja a primeira certificada internacionalmente com o selo Biosphere, que atesta a sustentabilidade da atividade turística. Além disso, foi assinado o protocolo de parceria Estrada Nacional 17 - EN17, que visa a estruturação turística desta estrada.

Já Aveiro, município convidado, mostra-se orgulhoso do convite, que diz ser de «extrema importância porque capitaliza, consagra e confirma a aposta que a CMA tem vindo a fazer na área do turismo, atraindo mais investimento e mais conhecimento da cidade, município e região de Aveiro», nas palavras de Ribau Esteves, presidente do município.

Todo o país e a grande parte dos municípios portugueses estarão presentes em Lisboa para mostrar os seus ex-libris e o que de melhor produzem e fazem. Lisboa, apesar de ‘jogar em casa’, não é exceção. Também o Turismo do Algarve estará presente e vai apresentar, esta sexta-feira, a sua estratégia para este ano.