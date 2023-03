"Menti para o bem do partido", diz presidente da mesa do Conselho Nacional da IL

O presidente da mesa do Conselho Nacional da Iniciativa Liberal admitiu no primeiro encontro após as eleições, realizado no domingo, que já mentiu para o bem do partido, apurou o Nascer do SOL.

Nuno Santos Fernandes esclareceu que mentiu a um conselheiro eleito quando o convidou e garantiu que não iria convidar mais ninguém, mas minutos depois estava a fazê-lo. No encontro dos liberais disse apenas: «Menti para o bem do partido».

Na convenção dos liberais ficou ainda estabelecido que não poderia haver votos contra – daí ter havido 26 abstenções entre os 50 conselheiros eleitos. Neste encontro do Conselho Nacional do IL esteve em cima da mesa a discussão da revisão estatutária do partido, na qual se inclui como um dos objetivos a eliminação das inerências, a manutenção da eleição dos órgãos por votação universal e o reforço e desenvolvimento da transparência.

Esta revisão estatutária foi uma das promessas da campanha eleitoral do atual presidente. O Nascer do SOL apurou ainda que, ao contrário do que Rui Rocha também prometeu, a nova direção não tem feito qualquer esforço para unir as várias fações do partido, que apoiaram as diferentes candidaturas nas últimas eleições internas.