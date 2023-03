Marcelo quer visitar militares feridos em explosão em Santa Margarida

"Irei visitar logo que possível os feridos com a ministra da Defesa Nacional e com o chefe do Estado-Maior do Exército, e queria enviar daqui as minhas condolências à família do militar atingido e vítima mortal", disse o Presidente da República, desde Lisboa, acrescentando que se encontra a seguir "a par e passo" o incidente.