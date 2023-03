Castigo a Roger Schmidt confirmado pelo Conselho de Disciplina

A suspensão de um jogo para Roger Schmidt foi confirmada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) esta quinta-feira, o mapa de castigos foi revelado e confirma-se assim que o técnico falhará o duelo do Benfica frente ao Famalicão.

O treinador dos encarnados recebeu ordem de expulsão na reta final do jogo do passado sábado em Vizela depois de ter atirado de volta uma garrafa de água para a bancada, sendo que, na conferência de imprensa, admitiu o erro que foi uma resposta às provocações dos adeptos adversários.

"Ao minuto 49´ da segunda parte foi arremessada uma garrafa de água (...) pelos adeptos do FC Vizela assim identificados por adereços, em direção aos elementos, em pé, do banco de suplentes do SL Benfica (...) tendo de seguida sido arremessada, de volta, em direção à bancada, pelo treinador principal do SL Benfica, Roger Schmidt. No seguimento do sucedido e após receber ordem de expulsão, o citado agente gesticulou para com os adeptos da referida bancada, indicando com uma mão o número 2 e com a outra o número 0 enquanto se dirigia para os balneários", pode ler-se.

Roger Schmidt terá ainda de pagar uma multa no valor de 1.150 euros.