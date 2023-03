Santa Margarida. Explosão em campo militar faz pelo menos um morto e seis feridos

Uma explosão no campo militar de Santa Margarida, no concelho de Constância, no distrito de Santarém, fez esta quinta-feira pelo menos um morto e seis feridos.

A CNN Portugal dá conta de que a explosão ter-se-á tratado de um acidente durante a realização de exercícios com fogo real.

No local, encontram-se bombeiros das corporações de Constância, Abrantes e Vila Nova da Barquinha, acompanhados pela Proteção Civil com 35 operacionais, 12 viaturas e um meio aéreo.

O alerta foi dado às 16h49.