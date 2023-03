"No início preferia ter ficado...", diz João Félix sobre saída do Benfica

João Félix concedeu uma entrevista, esta quinta-feira, aos meios oficiais do Chelsea, onde recordou a saída do Benfica para o Atlético de Madrid em 2019, por 126 milhões de euros.

"Foi uma decisão um pouco difícil. No início teria preferido ficar, mas depois penso que fiz a escolha certa, porque precisava de me desenvolver e mudar do Benfica para o Atlético de Madrid foi boa para mim, para me tirar da minha zona de conforto. Não me arrependo, penso que foi bom para mim", garantiu Félix, que falou ainda da mudança do FC Porto para o Benfica, onde concluiu a formação.

"No início foi muito bom, mas no último ano ou dois estava a ter dificuldades em jogar na equipa. As coisas não correram bem. Eu era demasiado magro, pouco alto, isso era difícil para mim. Quando tinha 14 ou 15 anos, disse-lhes que queria sair, queria experimentar outro clube, queria ir jogar em casa. Não me importava, só queria brincar e ser feliz. E depois surgiu a oportunidade de ir ao Benfica e aceitei, com certeza", prosseguiu.

O jogador lembrou ainda a chegada ao Seixal: "a mudança para o Benfica foi importante. A adaptação lá foi mais fácil porque eu estava habituado a estar longe de casa no Porto. Foi muito bom estar lá, foi muito bom para mim. Desenvolvi-me muito e estarei sempre grato ao Benfica", finalizou.

Recorde-se que João Félix conquistou o campeonato ao serviço do Benfica na época 2018-19.