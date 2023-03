Portugal vai pagar 40 mil euros a três cidadãos por más condições de detenção

O Estado português vai pagar um total de 40 mil euros a três cidadãos que apresentaram queixa ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), devido a condições inadequadas de detenção a que foram submetidos.

O Governo reconheceu a inadequação das condições de detenção e aceitou pagar a Carlos Gabriel Guedes Rosa 14 mil euros e a João Lopes da Silva Soares e Fernando Tavares Semedo 13 mil euros.

O Executivo pediu o arquivamento das queixas, oferecendo em contrapartida o tal pagamento aos cidadãos.

Os três requerentes, representados pelo advogado Vítor Carreto, discordaram dos termos da proposta do Governo e exigiam uma indemnização superior, mas o TEDH decidiu, por unanimidade, acrescentar apenas à proposta do executivo português a garantia do cumprimento dos pagamentos e restantes compromissos assumidos pelo Estado português.