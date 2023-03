Detido por tentar matar 2 pessoas em discoteca de Sesimbra

Um homem de 43 anos foi detido, fora de flagrante delito, por ter tentado "alvejar repetidamente", pelo menos dois homens, de 43 e 35 anos, junto a um espaço de diversão noturna, em Sesimbra.

O crime ocorreu a 26 de fevereiro pelas 2h00 da manhã, depois de ter sido expulso por causar distúrbios, revela a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado.

"O suspeito foi buscar a respetiva viatura, regressou ao local, parou frente à porta e, com recurso a uma arma de fogo, tentou alvejar, repetidamente, as pessoas que ali se encontravam, entre as quais um segurança do referido estabelecimento, colocando-se de seguida, em fuga", lê-se na nota.

O homem foi presente a primeiro interrogatório e ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.