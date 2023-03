Leiria. Homem detido por violar as duas filhas menores

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 32 anos, acusado de ter violado as duas filhas menores em Leiria.

Os crimes ocorreram no verão de 2022, “no domicílio do agressor, progenitor das duas vítimas, aproveitado momentos a sós com aquelas, para cometer os abusos”, informa a PJ.

Os abusos sexuais foram denunciados pela mãe das crianças, que terá sido informada da situação por uma amiga de uma das menores, com quem aquela partilhou os acontecimentos.

O detido, cidadão estrangeiro residente em Portugal desde 2019, vai ser presente a tribunal para aplicação de medidas de coação.