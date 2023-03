Britânica esfaqueia marido por estar depressiva com a morte da Rainha Isabel II

Uma mulher britânica admitiu em tribunal que esfaqueou o marido na noite do funeral da rainha ​Isabel II devido a stress pós-traumático com a morte da antiga monarca.

Geraldine Parkin, de 53 anos, tinha passado o dia do funeral da rainha a beber com o marido, quando se iniciou uma discussão.

A mulher começou a bater no marido e, de seguida, foi em direção à cozinha e pegou em duas facas e apunhalou o homem, no ombro e no abdómen, escreve o Manchester Evening News. O filho, que estava em casa, apercebeu-se da situação e conseguiu puxá-la.

Gerardine foi posteriormente encontrada pela polícia com sangue no casaco e na ponta dos dedos, tendo sido acusada de danos corporais graves.

Esta segunda-feira, foi presente a tribunal em Manchester e alegou ter problemas com o álcool devido a depressão, ansiedade, e transtorno de stress pós-traumático com a morte da rainha Isabel II.

Gerardine fica agora sujeita a pena suspensa de 12 meses e com obrigatoriedade de comparecer a reabilitação devido ao alcoolismo.