Comboio sobrelotado. CP abriu avaliação interna sobre incidente

A CP anunciou que vai realizar uma avaliação interna sobre o incidente no comboio que ficou parado perto da estação de Benfica, depois de ter sido acionado o sinal de alarme, na quarta-feira ao final da tarde, devido a sobrelotação daquele meio de transporte.

“Ao ponto quilométrico 5 da Linha de Sintra, entre as estações de Campolide e Benfica, a cerca 700 metros da estação, um passageiro acionou o sinal de alarme do comboio que, nesse momento, circulava com a lotação completa”, lê-se no comunicado da CP.

“Esta ação do passageiro ativou o sistema de segurança, imobilizando o comboio imediatamente. Enquanto o revisor seguia os procedimentos de segurança e se deslocava para a carruagem onde o sinal de alarme havia sido acionado, alguns passageiros abriam as portas das carruagens e saíram para a linha”, explicou a empresa.

Perante este cenário, o agente da autoridade a bordo requisitou reforço de operacionais que, depois de chegarem ao local e com a ajuda dos trabalhadores da CP, removeram um painel de rede que limita o acesso à linha do comboio e encaminharam os passageiros para o passeio, local onde ficaram em segurança, fora da área onde é proibida a circulação de peões.

“Apesar deste incidente não ter causado dano físico grave nas pessoas a bordo, a CP lamenta a situação, pedindo desculpa aos passageiros afetados por todos os transtornos causados”, sublinhou a empresa, adiantando que “foi iniciada uma avaliação interna sobre o incidente”.