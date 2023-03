Operação de combate ao tráfico de droga no Porto faz quatro detidos

Quatro pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública (PSP) no Bairro da Pasteleira Nova, no Porto, tendo sido apreendidas mais de oito mil doses de drogas.

Em comunicado, a PSP do Comando Metropolitano do Porto adianta que a operação visou um conjunto de pessoas que, de forma organizada, se dedicava ao tráfico de droga junto do bairro da Pasteleira Nova.

Foram detidos três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 23 e os 61 anos, residentes no Porto. Além disso a PSP realizou duas buscas domiciliárias e uma busca não domiciliária junto daquele bairro, culminando estas na apreensão de 4.038 doses individuais de heroína, 3.664 de cocaína, 535 doses de haxixe, cerca de cinco doses de liamba, 12.445 euros em notas, duas armas de fogo, 41 munições de diferentes calibres e objetos usados na venda direta de droga.

Os detidos vão ser esta quinta-feira presentes às autoridades judiciárias para aplicação das competentes medidas de coação.