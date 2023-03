Homem detido com mais de 5kg de cocaína para entregar a dois homens em hotel

Três pessoas foram detidas por tráfico de estupefacientes, revelou, esta quarta-feira, a Procuradoria-Geral Regional de Lisboa.

"Um dos arguidos chegou ao aeroporto de Lisboa, num voo proveniente do estrangeiro, transportando nas malas de porão mais de 5.500 gramas de um produto suspeito de se tratar de cocaína. O arguido tinha como missão entregar as malas com o produto estupefaciente aos outros dois arguidos, num hotel de Lisboa", lê-se no comunicado da Procuradoria-Geral.

Esta transação ilegal ocorreu "sob vigilância dos inspetores da Polícia Judiciária”, que entraram imediatamente em ação e detiveram os três suspeitos, apreendendo as malas com a droga.

Todos os detidos foram presentes pelo Ministério Público, na terça-feira, a primeiro interrogatório judicial, tendo sido determinada a medida de coação de prisão preventiva.

A investigação está a cargo do Ministério Público do DIAP de Lisboa.