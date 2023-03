Évora. Homens detidos duas vezes por roubar hastes de veado ficam em liberdade

Quatro homens, de 36 e 37 anos, foram detidos pela GNR na Tapada Real, em Vila Viçosa, no distrito de Évora, pelo furto de hastes de veados e gamos.

De acordo com um comunicado esta quarta-feira divulgado pela autoridade, os suspeitos foram detidos no domingo e novamente na segunda-feira, no mesmo local.

"Após uma denúncia de que se encontravam pessoas na Tapada Real, sem a devida autorização, os militares da Guarda deslocaram-se ao local", lê-se na nota, que acrescenta ainda que os suspeitos foram intercetados "momentos após o furto de 18 hastes das instalações que se localizam nesta Tapada".

Na altura, foram detidos e notificados para comparecer no dia seguinte no Tribunal Judicial de Vila Viçosa.

Contudo, na segunda-feira à noite, "os suspeitos voltaram ao mesmo local com a intenção de fazer uma nova subtração", tendo os militares verificado "movimentos indevidos na Tapada Real [e] montaram uma operação policial que culminou na fiscalização do veículo em que os suspeitos seguiam e na recuperação de 65 hastes".

"Os autores foram novamente detidos e foi ainda apreendido um veículo, dois serrotes, roupa camuflada e utensílios utilizados para facilitar o furto",conclui a autoridade.

Contudo, os suspeitos foram esta quarta-feira presentes ao Tribunal Judicial de Vila Viçosa e voltaram a sair em liberdade, sob termo de identidade e residência.