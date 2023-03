Espanha. Português detido por pertencer a uma rede de tráfico de mulheres

Um português foi detido em Fuentes de Oñoro, em Salamanca, Espanha, por ser suspeito de pertencer a uma rede de tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, num espaço que estava a ser construido no subsolo e por onde se acedia através de um túnel de 60 anos.

Como avança a ABC Catilla y León, citando a Guardia Civil, a detenção ocorreu como parte da Operação 'Irala', que visava o "combate ao tráfico e realizava inspeções de rotina em estabelecimentos públicos onde a prostituição é exercida".

O grupo, que já foi desmantelado, terá recrutado mulheres em países sul-americanos, especialmente no Paraguai, "de onde foram transferidas para Espanha com falsas promessas de trabalho".

Devido à situação económica vulnerável das vítimas, estas não puderam pagar a viagem e a quadrilha "ofereceu-lhes os bilhetes e a documentação necessária", explicou ainda a autoridade.

Ao chegarem a Espanha, as mulheres foram informadas de que tinham contraído uma dívida de 3.000 euros para a sua transferência, retirando-lhes os passaportes e criando uma dependência total dos seus raptores".

As nove vítimas já foram libertadas e "ficaram sob vigilância permanente, sendo mesmo acompanhadas por alguém da organização quando saíam para comprar alimentos ou outros bens de primeira necessidade".

Durante as buscas ao bordel e a uma casa situada no município de Fuentes de Oñoro, encontrava-se um bordel clandestino em construção na cave da casa do detido.

"Um túnel de 60 metros tinha sido construído para facilitar o acesso de possíveis clientes de um lote de terreno adjacente à casa, como medida de segurança para dificultar a ação policial", concluiu a Guardia Civil.