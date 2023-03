Legionella obriga ao encerramento das piscinas de Almada

As piscinas do Complexo Municipal dos Desportos da cidade de Almada, em Setúbal, vão estar encerras entre 15 a 30 dias, uma vez que foi detetada a bactéria da "legionella" nas análises regulares feitas às instalações.

Num comunicado avançado no seu site oficial, a Câmara Municipal de Almada adianta que "está a ser cumprido todo o protocolo de segurança que se impõe nestas circunstâncias e em estreita colaboração com a autoridade de saúde pública", a quem foi já comunicado o resultado das análises efetuadas.

"Lamentamos o incómodo causado e informamos que, com o objetivo de prevenir ao máximo situações semelhantes no futuro, a Câmara Municipal de Almada está, atualmente, a proceder à aquisição de equipamentos de controlo químico e térmico das águas nas Piscinas Municipais", lê-se na mesma nota.

A autarquia explica ainda que estes equipamentos não são obrigatórios por lei mas que procurarão garantir a atividade ininterrupta por parte dos utentes.

Já no final de outubro do ano passado as piscinas tinham encerrado pelo mesmo motivo, tendo as atividades sido retomadas a 16 de novembro.