Vila Real. Jovem de 18 anos detido por tentar matar cinco pessoas

Um jovem de 18 anos foi detido em Vila Real pela tentativa de cinco homicídios.

Os crimes ocorreram na madruga de dia 5 de novembro de 2022, na rua, quando o arguido "conduziu o seu veículo automóvel em direção às cinco vítimas", le-se num comunicado divulgado pela Polícia Judiciária (PJ).

As vítimas, homens e mulheres com idades compreendidas entre os 20 e os 27 anos, ficaram com várias lesões.

O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.