Évora. PSP apreende mais de 5 mil doses de haxixe

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve dois jovens, de 21 anos, em flagrante delito pelo crime de tráfico de estupefacientes na cidade de Évora, tendo sido apreendidas 5.127,58 doses de haxixe.

Em comunicado, enviado às redações, o Comando Distrital de Évora da Polícia de Segurança Pública (PSP) informa que as detenções foram efetuadas pela Esquadra de Investigação Criminal, no âmbito de um processo em investigação.

Em declarações à agência Lusa, fonte da PSP adiantou que os dois jovens foram intercetados e detidos, em flagrante delito, "na terça-feira à noite, na cidade", tendo sido dado cumprimento, de seguida, a duas buscas domiciliárias e a uma busca não domiciliária.

Os dois detidos, diz ainda a autoridade, integram "um grupo de jovens que abastecia de estupefacientes a cidade de Évora".

Além das 5.127,58 doses de haxixe, a PSP apreendeu uma arma de fogo (uma pistola) de calibre 6,35 milímetros, com cinco munições do mesmo calibre e 1.420 euros em notas falsas, juntando ainda um veículo ligeiro de passageiros e "vários objetos adquiridos com o produto da venda do estupefaciente".

Os jovens vão ser esta quarta-feira presentes a tribunal para o 1.º interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.