Na guerra não há profissões

Um ano depois, recordo o amontoado de idosos, crianças e mães com bebés ao colo, numa imensa fila parada e imobilizada por lágrimas, na estação de Lviv. Estavam no último adeus aos maridos, filhos e netos que deixavam para trás em combate sem previsão do dia em que os poderiam rever. Diariamente assisti, também eu angustiada, a uma espécie de funeral em vida a acontecer diante dos meus olhos. Tentei não me emocionar, mas chorei várias vezes. Sobretudo na noite em que conheci Maya. Fazia anos nesse dia gélido de março. Sete. Menos dois do que a minha filha. E sim, a imagem, a comparação, nunca me saiu da cabeça. Até hoje. A única prenda de anos que Maya recebeu foi deambular horas a pé com os pais à espera de um lugar para passar a noite em Lviv, sabendo que no dia seguinte iria partir com a mãe rumo à Polónia e despedir-se do pai que regressaria a Kiev para se alistar no Exército.

Maya passou por mim com a cara lavada em lágrimas enquanto eu terminava um direto.

Ao vê-la, o meu coração gelou.

Já com o recolhimento obrigatório decretado, entrei no meu hotel e supliquei por um quarto para aquela família. Disponibilizei-me a pagá-lo do meu próprio bolso, mas não havia nenhum quarto vago.

Naqueles primeiros dias de guerra, logo após o fatídico 24 de fevereiro de 2022, Lviv tornou-se o ponto central da fuga de milhares de ucranianos desesperados.

Maya e os pais fugiam de Kiev. A família que vivia em Irpin já tinha sido assassinada pelos russos.

Naquele instante, mesmo sabendo que era arriscado, pedi ao repórter de imagem que me acompanhava para os levarmos de carro até a um abrigo. Não sabíamos onde ficava. Nunca lá tínhamos ido, mas já nos haviam dito que era no estádio de Lviv. E era a única solução possível para que não morressem ao frio. Se bem me recordo, a sensação térmica era de 5 graus negativos e iria baixar das 22h em diante.

A viagem até ao abrigo decorreu com normalidade. Nos vários checkpoints, onde as forças ucranianas nos pararam, não tivemos qualquer problema após explicarmos que estávamos apenas a ajudar aquela família a chegar ao estádio para passar a noite.

Ao meu lado, Maya e a mãe agarravam-me a mão e agradeciam a ajuda.

Nenhuma delas falava bem inglês mas confiaram em nós, talvez porque também não lhes restasse outra hipótese após dois dias de viagem até Lviv. O pai, seguia sentado ao lado do meu colega, Adrian Negura, e dizia que não precisava de dormir; queria apenas deixar a filha e a mulher em segurança e depois partiria para Kiev para defender a pátria.

No rosto daquele homem, vi o desânimo e a força desenharem-se em simultâneo. Como se o impossível se tornasse possível em nome da defesa da liberdade e da integridade territorial conquistada há tantas décadas aos russos, por um povo habituado a sofrer.

O sangue que corre nas veias dos ucranianos pode ser igual ao nosso, mas a tenacidade com que enfrentam o invasor é muito mais poderosa. E naquela viagem pensei: com homens assim, Putin nunca vencerá porque não há nenhuma potência que derrote e domine um povo contra a sua vontade.

Era meia-noite quando deixámos Maya e os pais no estádio. Depois de os abraçarmos, estávamos muito longe de imaginar o que ainda nos esperava.

Cem metros à frente começámos a perceber o pesadelo que duraria 2 longas e desesperantes horas. No primeiro checkpoint, as forças ucranianas fizeram-nos sair do carro, mostrar passaportes, explicar por que estávamos a violar o recolher obrigatório e para onde seguíamos.

No passaporte do meu colega, havia um problema. Naturalidade: Moldávia.

Na cabeça daqueles militares traçou-se imediatamente um cenário que nunca nos havia ocorrido: podíamos ser espiões ao serviço da Rússia.

Dali em diante, sofremos questionário atrás de questionário. Fomos obrigados a apagar fotografias dos telemóveis e por uns instantes temi pela vida do Adrian. Ele também temeu. Quando chegámos ao hotel, estava lívido. Eu estava simplesmente aliviada. Ele estava seguro. E nós tínhamos feito o que se nos impunha como seres humanos decentes.

Na guerra, não há heróis nem tão pouco profissões. Ser jornalista é apenas um estado que nos define de vez em quando. O mais importante naquela altura, onde sentíamos a cada sirene que matar ou morrer caminhavam ali ao nosso lado, era poder ajudar alguém. E nós, sem dúvida, ajudámos.

Quanto às reportagens, fizemos o melhor que podíamos, mas hoje tenho a certeza que há quem tenha tido uma coragem que eu nunca tive. Vejo, com muito orgulho, colegas como o Sérgio Furtado da TVI na frente da batalha a relatar horrores que eu nunca vi e sem os quais a História nunca seria bem contada. O mundo precisa de ver e ouvir a verdade. E ainda bem que há homens e mulheres capazes de enfrentar o medo para a servir.

A minha experiência na Ucrânia serviu-me para perceber ainda melhor a diferença que há entre tantos homens e mulheres que se mostram de uma forma ao mundo, mas depois – na hora da verdade – provam o que são ou o que nunca conseguirão ser. Hoje, desejo profundamente que este conflito acabe. A bem do mundo tal como ainda o conhecemos.

