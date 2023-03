Crimeia: O pecado original

O pecado original desta guerra estará na forma como a Europa, mas também os Estados Unidos, na altura com o Presidente Obama, reagiram à invasão da Crimeia. Esse será o pecado original: a forma tolerante como lidaram com isso, como não conseguiram prever aquilo que designaria como óbvio. Há uma tentação permanente que era materializada na antiga União Soviética que consistia essencialmente na expansão russa. Desaparecida a União Soviética, não significava que tivesse desaparecido essa mentalidade, essa cultura de expansão russa. Por isso, houve uma certa superficialidade na forma como o Ocidente reagiu a isso, tanto que Putin quis a Crimeia como território russo e continuou a fomentar as ações no Donbass, não só a nível militar, mas apoiando os separatistas, como também confundindo aquilo que poderia ser formalmente uma atitude autenticamente separatista com uma intervenção russa que fomentava e alimentava esse separatismo. O que quer dizer que a guerra formalmente começou há um ano, mas substancialmente começou muito antes de 24 de fevereiro de 2022.

Qual é a grande dificuldade em lidar com essa situação? Normalmente, o entendimento que os líderes políticos têm da guerra não é como um instrumento definitivo para ver quem alcança o seu objetivo. Ou seja, não é através da guerra que se alcançam os objetivos. Os políticos olham para as guerras como uma forma de ganhar capacidade negocial para que depois a política e a diplomacia atinjam o objetivo. Dificilmente se atinge o objetivo através da guerra. Putin tem um olhar para a diplomacia completamente distinto. Para Putin, a diplomacia não existe. Ele provavelmente pensaria que poderia atingir os seus objetivos mesmo através da guerra. Desde 2014 até hoje, o diálogo de Putin é o diálogo da mentira. Já em 2014 ele tinha mentido quando dizia que não eram soldados russos que estavam na Crimeia. É por isso que numa mesa de negociações diplomáticas, quando uma das partes opta deliberadamente por fazer da outra estúpida e por mentir, dificilmente se consegue chegar a um acordo. Essa tem sido a postura de Putin. Ele mente nas intenções, mente aos seus interlocutores, mas também mente ao povo. Por essa razão é muito difícil negociar com ele. Não se prevê que esta postura mude e ao não mudar vai ser muito difícil conseguir acordos com ele. Por outro lado, também não é previsível que se atinja um objetivo de paz enquanto houver combustível de um lado e do outro. Há quem diga que a União Soviética caiu fruto da indignação popular com a quantidade de mortes na guerra no Afeganistão. Seguindo essa linha, o mesmo poderia acontecer agora, porque podemos estar a falar de mais 120 mil russos mortos. Há a hipótese de haver uma indignação interna tão grande que possa conduzir à queda de Putin e do seu regime, porque foi assim que aconteceu com a União Soviética. A história pode repetir-se. Para já não se vê uma movimentação nas elites de forma a isso acontecer. Mas essa seria a única possibilidade para a Rússia perder combustível e parar a guerra.

Esses são os dois motivos que nos fazem acreditar que a guerra está para durar: primeiro, porque a mesa das negociações não funciona com base em mentiras, segundo, porque continua a haver combustível de um lado e do outro.

Coordenador das Relações Internacionais do PSD