A luta da Ucrânia é maior que a Ucrânia

Passou um ano desde a trágica e mal intencionada decisão do regime de Putin de lançar uma invasão em larga escala na Ucrânia e nove anos desde o início da agressão russa contra a nossa nação e uma ordem baseada em regras. O dia 24 de fevereiro dividiu as águas entre um antes e um depois. Entre o bem e o mal. Entre a vida e a morte. Foi um ano de lágrimas e esperanças, desespero e coragem, perdas e vitórias. A invasão russa em grande escala fez o mundo despertar e, pelos seus próprios olhos, ver a realidade na qual a Ucrânia vive há 9 anos.

A minha guerra começou em 2014. Servindo no Parlamento, a nossa missão era reforçar a resiliência política, económica e militar da Ucrânia, tornar o nosso exército mais forte e implementar a agenda de reformas no caminho da Ucrânia para a adesão à UE e à NATO. Desde o final de 2021, quando as nuvens da ‘grande guerra’ começaram a escurecer, havia um entendimento claro de que deveríamos ter redobrado os nossos esforços para ajudar as Forças Armadas da Ucrânia a prepararem-se. Em 23 de fevereiro de 2022, passei o dia todo no Parlamento, sentindo o cheiro da tragédia iminente. No final da noite, decidi levar os meus filhos de Kiev para um lugar mais seguro. No dia seguinte, Kiev, como toda a Ucrânia, foi atacada. Sabendo que minha família está segura, não senti medo, mas havia muitos desafios ao mesmo tempo: projetos políticos e voluntários, ajudar refugiados e militares, trabalhar na solidariedade internacional e a preocupação com amigos e familiares em território sob ocupação russa. A vida nunca mais seria como antes. Milhões de ucranianos começaram a aprender a viver na nova realidade enquanto lutavam por ter uma vida depois da guerra.

No entanto, este ano difícil confirmou que a Ucrânia e a nação ucraniana são inquebráveis. Desde o primeiro dia, a Ucrânia enfrentou a invasão russa e conseguiu repelir o agressor das regiões de Kiev, Chernihiv e Sumy. É reconfortante que, em resultado deste ano de plena invasão da Rússia, tenhamos conseguido libertar 50% do território recém-ocupado. No entanto, os restantes 50%, ou ainda mais se considerarmos a Crimeia, ainda permanecem sob ocupação. Se Putin planeou tomar a Ucrânia em 2 a 3 dias, a coragem e o espírito ucranianos não permitiram que isso acontecesse. A Rússia calculou mal e vai pagar por isso.

Um ano depois daquele dia trágico, a nação ucraniana está unida como nunca antes. É sólida como uma rocha. Desfrutamos de uma unidade política sem precedentes, da unidade da sociedade civil e das elites empresariais, uma crença cada vez maior nas decisões de liderança, nos voluntários, no exército e, mais importante, uns nos outros. Somos todos soldados unidos pela Ucrânia. E estamos unidos com um único objetivo: derrotar o agressor o mais rápido possível, vencer nesta batalha existencial pela sobrevivência e independência da Ucrânia e pelo direito de viver em solo que é nosso em democracia e liberdade.

É muito importante que a Europa e o mundo tenham visto a verdadeira face do regime de Putin, que é brutal, imperialista e criminosa. Na Ucrânia choramos por isso há anos, mas muitos queriam manter as relações económicas com a Rússia. Hoje, esse conceito está no passado, quando o mundo se uniu contra o mal da Rússia controlada por Putin e a sua laia.

O mundo das democracias conseguiu resistir à invasão russa na Ucrânia. Deixou de ter medo de Putin. Esta luta é maior que a Ucrânia. As democracias não são dadas como garantidas, pelo que lutaremos pelos nossos valores e princípios. Portanto, há uma unidade e solidariedade internacional únicas com a Ucrânia e um compromisso com a aliança democrática em todo o mundo. Aplaudo sinceramente a Assembleia Geral das Nações Unidas que decidiu que a Rússia retirasse imediatamente as suas armas do território da Ucrânia. 141 países, incluindo Portugal, são a favor da mudança. E este é um facto consumado, uma coligação sólida de países do mundo que apontam culpas à Rússia.

O segundo ano de guerra será decisivo para a Ucrânia, para a Rússia e para todo o continente europeu. A vitória da Ucrânia beneficiará todo o mundo democrático, o mundo baseado em regras que não o poder.

Para que isso aconteça, precisamos de mais armas e mais sanções. Não é possível defender a soberania, a integridade territorial, a democracia e o futuro de um país através de palavras. Para o fazermos, precisamos de armas. Valorizamos muito a decisão das nações ocidentais de nos fornecer tanques de batalha. No entanto, precisamos de todos eles agora na Ucrânia, não noutros lugares. Também precisamos dos F16, ou algo parecido, pois a Rússia não pode desfrutar da superioridade no ar. A velocidade e a escala de fornecimento de armamento determinam a dimensão das nossas perdas e a velocidade da nossa vitória. A paz na Europa e no mundo está em jogo.

Enquanto lutamos para repelir a agressão russa e libertar o nosso território das mãos do ocupante, todos temos uma visão clara do futuro da Ucrânia em mente: a integração da Ucrânia na UE e na NATO. Nenhuma outra nação pagou tanto para entrar na UE e na NATO.

Como a Ucrânia continua a lutar, dia e noite, por favor, não se enganem: a luta da Ucrânia é maior que a Ucrânia. É a luta da democracia contra a autocracia. Do futuro contra o passado. Do antes e do depois que virá com a vitória da Ucrânia. Nenhum outro cenário faria o mundo voltar a ser estável e seguro nos próximos anos.

Deputada ucraniana