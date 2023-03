Um Ano de Guerra na Ucrânia

A Guerra na Ucrânia representa a invasão, a ocupação e a destruição pela Rússia de um Estado soberano e independente, sustentada por uma narrativa simultaneamente histórica, geopolítica, revisionista e imperialista. Representa, ainda, a fuga de milhões de refugiados e a morte de milhares de ucranianos, na defesa da sua terra, da sua história e do seu futuro.

Com esta agressão foi colocado em causa o Direito Internacional e o disposto na Carta das Nações Unidas. Apesar do esforço desenvolvido pela comunidade internacional e em particular pela ONU no sentido da Paz, o resultado traduziu-se em pouco mais do que resoluções da Assembleia Geral condenando a agressão injusta e injustificável da Rússia. Com exceção dos prisioneiros de guerra de Mariupol e do acordo dos cereais, pouco mais se conseguiu para atenuar a guerra e os seus efeitos. Por outro lado, a Europa reagiu prontamente em apoio da liberdade, da democracia, da soberania e da integridade territorial da Ucrânia, seja no âmbito bilateral, seja no da União Europeia e da própria NATO, organizações que se tornaram mais coesas, unidas e consequentes.

No que concerne à Guerra, e depois de uma primeira fase em que a Rússia foi surpreendida e derrotada pela determinação do povo ucraniano, pela liderança de Zelensky e pela preparação das forças armadas ucranianas, a segunda fase de conquista total do Donbass, anunciada a 25 de março, ainda não atingiu os seus objetivos (a par da desmilitarização e da “desnazificação”). E a estratégia tem sido sucessivamente alterada, na sequência de lições aprendidas por parte da Rússia, em especial depois da ofensiva ucraniana do início de setembro, com uma mobilização parcial de 300.000 militares, uma retirada ordenada de Kherson, o reconhecimento de quatro repúblicas e os ataques às infraestruturas críticas e energéticas ucranianas. Por outro lado, perante o elevado potencial de combate da Rússia, a Ucrânia passou a solicitar e a depender do apoio do Ocidente em material, equipamento, treino e munições, mantendo, assim, acesa a chama da independência com integridade territorial.

Mas o balanço negativo para a paz no mundo inclui ainda os milhares de Crimes de Guerra e contra a Humanidade perpetrados pela Rússia, o risco de destruição de centrais nucleares (caso de Zaporíjia) e as ameaças de utilização de armas nucleares, o poder crescente dos mercenários do grupo Wagner, as crises energéticas, alimentares e ambientais, e o rearmamento generalizado, em especial dos países que fazem fronteira com a Rússia.

Depois de uma guerra longa, com características de global, o desfecho será certamente a Paz, e esperamos que uma Paz justa e sustentada, que mantenha a Ucrânia como Estado soberano, íntegro e independente. Mas o mundo será diferente, crescentemente dividido entre as democracias, lideradas pelos EUA e pelo Ocidente, e as autocracias ou regimes autoritários, liderados pela Rússia e pela China, em busca de uma nova era multilateral.

Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar