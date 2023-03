A ordem europeia de paz e liberdade está em jogo. Quais são os objetivos de guerra de Putin?

No aniversário da brutal guerra de Putin contra a Ucrânia, que viola o Direito Internacional, há uma infinidade de propostas de paz que vão desde as maliciosas (Wagenknecht) até às ingénuas e às bem-intencionadas. Sucede que, em quase todos os casos, os objetivos de guerra declarados por Putin (e confirmados novamente por ele esta semana) não têm nenhum valor. Mesmo na Conferência de Segurança de Munique, que foi um exemplo impressionante de solidariedade das democracias transatlânticas para com os invadidos, não foi muito diferente.

Qual é o objetivo de Putin? O que definiu ele claramente no seu panfleto histórico no verão de 2021? Ou com as suas ‘ofertas’ ao Ocidente em dezembro desse ano? Ou ainda no seu discurso sobre o início da guerra em fevereiro de 2022?

Ele nega à Ucrânia, que se pronunciou a favor da sua soberania em todas as eleições e plebiscitos desde 1991, qualquer direito a um Estado e a uma identidade cultural.

Ele até acusa Lenine e Estaline, que deliberadamente deixaram cerca de 4 milhões de ucranianos morrerem à fome em 1933/34.

Além disso, declarou que gostaria de reintegrar os países perdidos em 1991 para a velha Rússia czarista, imperialista e colonial. É surpreendente que, na era da atual descolonização e no debate sobre a opressão dos povos não-russos, a esquerda alemã não grite, não proteste, não se manifeste contra isto.

Putin, ao estilo do imperialismo do século XIX, está a exigir que os seus vizinhos ocidentais como a Finlândia, os países Bálticos, a Polónia, a Eslováquia e os Balcãs orientais sejam neutralizados e adicionados à sua zona de influência. Isso significaria que a Rússia se estenderia até à fronteira com a Alemanha. Na Ucrânia, trata-se também de prevenir tudo isso, pelo nosso interesse.

O seu cão de caça Kadyrov exigiu recentemente na televisão russa, em horário nobre, que o exército russo deveria voltar para Berlim. E não houve reacções. Quando é que nós, alemães, finalmente aprenderemos que o que os ditadores dizem é para levar a sério?

O mito de que estaremos sempre bem se tivermos boas relações com a Rússia é baseado na opressão dos nossos vizinhos, desde a partilha da Polónia no século XVIII até ao Pacto Hitler/Estaline de agosto de 1939, no qual os dois assassinos em massa planearam a invasão da Polónia e acordaram a divisão da Europa Central e Oriental. A incorporação da Polónia oriental, da Ucrânia ocidental, da Moldávia e da Ucrânia na então União Soviética foi decidida e realizada com efeitos que continuam até hoje.

Nós, alemães, não devemos trair esses povos novamente.

As lições da era nazi levaram-nos ao caminho da democracia, do estado de direito e da unificação da Europa. Queremos substituir as políticas de grande poder do passado pela inviolabilidade das fronteiras de hoje e pela soberania dos estados. A Rússia também se comprometeu com isso nas últimas décadas. Tal levou a uma bem-sucedida era de paz e liberdade, na qual uma Rússia pacífica e democrática parecia ter encontrado o seu lugar; até que Putin começou com as suas guerras. A Rússia, que falhou económica e politicamente sob o regime de Putin, poderia ter lugar numa tal Europa, mas não com uma posição hegemónica. Para isso, contudo, os objetivos de guerra de Putin teriam de ser abandonados.

No entanto, [Sahra ] Wagenknecht [líder do partido de esquerda Die Linke] e alguns dos seus companheiros de campanha, incluindo o AfD, não querem uma Europa tão livre.

Nós, alemães, e os nossos parceiros europeus, por responsabilidade histórica, por humanidade e por interesse próprio, devemos impedir de forma permanente que um ditador imperialista alcance os seus objetivos de guerra.

Vice-Presidente do CDI,

Ex-Presidente da Comissão de Relações Exteriores do PE