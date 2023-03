Reinventando o Ocidente

Estamos a viver hoje no limite das épocas. A Guerra Russa de 24 de fevereiro tornou-se o maior fator de impacto para a civilização ocidental desde a queda do Muro de Berlim. O mundo nunca mais será o mesmo.

E, ou o Ocidente se reinventa e, com base em seus valores fundamentais, restaura a sua identidade e uma nova energia de vida, ou desaparecerá.

É inspirador ver o Ocidente enfrentar o desafio e manter a unidade na luta contra o comportamento ditatorial agressivo.

Porém, infelizmente, essa reinvenção não é resultado da consciência evolutiva das mudanças necessárias. É o resultado da guerra que foi de facto intensificada por autocracias contra sociedades democráticas em fevereiro de 2022 por uma declaração conjunta da China e da Rússia. Aconteceu por causa da fraqueza das elites ocidentais durante a guerra russo-georgiana, a anexação da Crimeia e parte do leste da Ucrânia.

Se não houvesse uma Ucrânia, com a sua firmeza e resistência feroz, e se Putin tivesse tido sucesso na sua planeada ‘blitzkrieg’, devemos admitir a dolorosa verdade: é bem possível que o Ocidente pudesse ter aceitado a “nova normalidade” e continuado à deriva em direção a uma sociedade de consumo, trocando os seus valores por bens de regimes autocráticos.

Graças à Ucrânia, o mundo ocidental hoje está a mudar, unindo-se numa ação comum, procurando uma nova forma de estar e repensando uma nova realidade. A realidade onde não se pode ficar de fora, onde se deve ficar do lado do bem, senão o mal chegará a Berlim, Paris e Lisboa.

Devemos tomar partido, disse o vencedor do Prémio Nobel da Paz e sobrevivente do Holocausto Elie Wiesel. A neutralidade ajuda o opressor, nunca a vítima. O silêncio encoraja o torturador, não o torturado. Onde quer que homens e mulheres sejam perseguidos por causa da sua raça, religião ou opiniões políticas, esse lugar deve naquele momento tornar-se o centro do universo.

No período pós-Segunda Guerra Mundial, cresceu no Ocidente uma geração que tomou como certo o modo de vida ocidental, além disso, alguns representantes dessa geração começaram a estar dispostos a trocar valores por uma vida faustosa. Para mim, esta foi a mensagem principal do discurso de Josep Borrell na Conferência Anual dos Embaixadores da UE em 2022. Um erro existencial do Ocidente nos anos 90 foi a opinião de que os valores ocidentais poderiam ser transportados para a Rússia por meio da integração económica. Um erro existencial ainda maior hoje é considerar que será possível negociar com a Rússia. Na verdade, é uma continuação das narrativas do consumismo que exige tranquilidade, conforto e recursos baratos. Na verdade, não vai ser possível. Precisamos de aprender as lições da História.

A Rússia é um país onde a guerra de agressão é um meio de existência, é o principal instrumento de política externa e interna. A Rússia é um país do ‘czar e seus escravos’, onde eles ganham um ‘Estaline’ independentemente de quem elegerem. A Rússia geograficamente só tem um pé na Europa, mas mentalmente não tem nada a ver com o Ocidente. E isso não é apenas sobre a Rússia. Isso diz respeito a todos os regimes autocráticos.

Há dois fatores pelos quais os líderes de todos os regimes autocráticos são guiados: a agenda doméstica e o desejo de permanecer na História. Eles seguirão o caminho até onde lhes for permitido. Se Putin não for derrotado na Ucrânia, a Polónia e os Estados bálticos serão os próximos.

O Ocidente deve finalmente perceber que os líderes autocráticos entendem apenas a linguagem da força. Isso significa mais e mais armas para a Ucrânia, mais e mais rápido, sem restrições. Porque a existência de autocracias na Europa desafia as sociedades democráticas, enquanto a vitória da Ucrânia seria uma vitória da civilização ocidental.

Deputada ucraniana

Ex-vice-primeira-ministra da Ucrânia