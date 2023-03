Uma nova guerra colonial

Hoje, depois de já ter passado um ano desde a agressão não provocada da Rússia à Ucrânia, ninguém pode ter ilusões de que a sua motivação era diferente de conquistar o vizinho e conquistar novos territórios para restabelecer o império caído. Este passo não teve nada a ver com as perspetivas de alargamento da NATO ou da UE. Na verdade, esta é uma guerra puramente colonial.

Também é verdade – ponto repetidamente levantado pelo Presidente Joe Biden (incluindo em seus dois discursos em Varsóvia, em março de 2022 e apenas há alguns dias) – que este é um choque entre democracia e autocracia. A Rússia auto identifica-se como o centro do conservadorismo e do tradicionalismo, nos significados vulgarizados desses termos. Putin vê a comunidade ocidental como um bando de Estados moralmente corruptos, em sentido descendente no cenário global. Presumiu que a procura de petróleo e gás ia sobrepor-se à liberdade e à integridade do nosso parceiro atacado. A solidariedade e determinação que temos demonstrado foi realmente um choque para Putin.

Por que é que o Ocidente está tão empenhado em ajudar os ucranianos a defender sua pátria, a vencer esta guerra? A resposta é: porque Moscovo não quer fazer a paz. E a sua vitória seria desastrosa para a ordem e segurança na Europa. Levaria a uma nova Guerra Fria, gastos radicalmente maiores com armamentos, talvez proliferação de armas nucleares. Se acontecer o contrário, se a Ucrânia se mostrar invencível e os custos da agressão se revelarem incomportáveis para a Rússia, esta lição impedirá a Rússia (assim como outras autocracias mundiais) de futuras agressões semelhantes.

Quando e como esta guerra terminará depende das pessoas no Kremlin. Putin pode tentar congelar o conflito com o objetivo de desestabilizar e aterrorizar ainda mais o Estado agredido e enfraquecido. Ele acredita que a dimensão da população da Rússia e o grande número de tanques o colocam numa posição vantajosa; que o tempo é uma mais-valia dele, não nossa. Tenho a certeza de que ele está errado. Os ucranianos não vão parar de lutar até que o último milímetro do seu país seja libertado. A comunidade euro-atlântica continuará a fornecer-lhes armas e a treinar os seus soldados. Isso é extremamente importante. Também Portugal tem um papel importante neste esforço comum.

No futuro, a Ucrânia deverá obter garantias de segurança efetivas, de preferência no âmbito da NATO. Não deve ser abandonada numa zona cinzenta de segurança, forçada a canalizar seus recursos para se preparar para enfrentar sozinha o vizinho agressivo. Em vez disso, deve tornar-se um membro confiável da comunidade democrática, contribuindo para a sua prosperidade. Esta nação nunca aceitará a Pax Russica, que eles testemunharam e sofreram por muitos séculos e especialmente no ano passado – não apenas em Bucha, Irpin ou Mariupol, mas em todo o território. Eles preferem prosseguir no caminho da democracia e do bem-estar, como fez a Polónia, e antes, Portugal. Sinto-me orgulhoso por a Europa ter tirado as conclusões certas da sua história. O mesmo deve ser feito agora.

Ex-Presidente da República da Polónia