"A NATO viu-se reanimada"

Com o início da invasão da Ucrânia por parte da Rússia em 2014 e que envolveu a anexação ilegal da Crimeia, o Ocidente assistiu impotente aos dramáticos desenvolvimentos que tiveram lugar. Para tal, também contribuiu o facto da Ucrânia não dispor na altura de umas Forças Armadas minimamente equipadas, organizadas e treinadas para fazer face à situação. Restou, assim, a manifestação de repúdio da comunidade internacional e o seu não reconhecimento da anexação da Crimeia por parte do Estado Russo, ao que se juntou a aplicação de sanções económicas.

Ao longo dos sete anos seguintes, o conflito alastrou com as ações dos movimentos independentistas pró-russos nas regiões do Donetsk e de Lukansk, apoiados pela Rússia, dando-se a resposta das Forças Armadas Ucranianas e de milícias locais organizadas, das quais o Batalhão Azov foi o maior protagonista. Com o sistemático incumprimento dos acordos de Minsk e sem uma solução à vista, ao que se juntou o agravamento da crise interna russa, Putin decidiu avançar em toda a escala sobre a Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, pelo Norte, Leste e Sul, e tenta alcançar a Kiev. Em março, quase um terço do território ucraniano havia sido ocupado pelas forças russas, embora estas previssem avanções mais substantivos. Ao mesmo tempo, procedeu à anexação ilegal das regiões de Donetsk e de Lukansk (dias antes da invasão), ao que mais tarde acresceu as regiões da Zaporizhia e de Kherson. Assim, o Kremlin pôs em marcha acelerada o seu plano neoimperialista de recuperação para a soberania Russa dos Estados vizinhos que integraram a antiga União Soviética, sendo condenado por uma ampla maioria da Comunidade Internacional.

Seis grandes batalhas pela disputa do território tiveram lugar ao longo desse ano e que ficarão para a história: O cerco de Mariupol, a defesa de Kiev, a tomada de Severodonetsk-Lysyshansk, a reconquista de Kharkiv, a retirada de Kherson e Bakhmut (a mais longa e que ainda decorre). Após estes violentos confrontos, a Rússia mantém hoje o controlo militar de cerca de um quinto do território da Ucrânia que entretou desenvolveu a contra-ofensiva apoiada pelo Ocidente e luta a todo o custo para expulsar o invasor que o flagela, também, com chuva de misseis e drones sobre as infraestruturas críticas e a sua população nas zonas urbanas em todo o território. Neste rasto de destruição, mais de 8 milhões de refugiados ucranianos foram acolhidos na Europa e quase 6 milhões de habitantes estão deslocalizados no território. Quase 8 mil civis foram mortos e 12 mil feridos nos ataques, ao que acresce um desproporcional número de baixas militares superior a 100 mil mortos para cada parte e outras centenas de milhares de feridos.

Uma antecipável incapacidade de reação do Ocidente esteve na base da decisão do Kremlin em avançar em toda a escala sobre a Ucrânia. Pesaram na decisão, também, a eleição de Biden, um democrata que sucedeu ao pesadelo de Trump, mas que havia gerido de forma desastrosa a retirada americana do Afeganistão; o BREXIT conduzido por um Primeiro-Ministro desconcertante para os restantes dirigentes europeus como era Boris Johnson; e a eleição do Chanceler Scholz na Alemanha, iniciado na ala esquerda do Partido Social Democrata Alemão e grande defensora da Ostpolitik e que havia no passado participado em manifestações contra a própria NATO. No conjunto, estes elementos desencadeariam a disrupção da ligação transatlântica entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia. Desligariam o suporte de vida à NATO anunciada que foi sua morte cerebral pelo Presidente Macron, e fidelizariam a Europa não só ao gás e ao petróleo da Rússia, mas também forçariam o reconhecimento do neoimperialismo do Kremlin.

Porém, as forças russas encontraram a oposição imprevista das Forças Armadas Ucranianas, entretanto equipadas e treinadas na Ucrânia pelos aliados Ocidentais (Estados Unidos, Canadá e Reino Unido) e que foram assegurando uma reação eficaz dentro das suas limitações operacionais. Mais ainda, a sociedade Ocidental mobilizou-se numa larga maioria e começou a exigir dos seus dirigentes políticos a disponibilização de meios e vias de apoio militar, humanitário e de reconstrução para a Ucrânia, exigindo-lhes uma dinâmica de resposta para a qual as suas Forças Armadas não se encontram (ainda) capacitadas, bem como a tomada de posições políticas por parte de alguns dirigentes que, há um ano atrás, nunca as assumiriam preventivamente e, nalguns casos, até favoreceriam a Rússia noutros domínios. A NATO, em lugar de colapsar cerebralmente, viu-se reanimada, está mais coesa e mais coerente com a União Europeia, em particular com a previsível adesão da Suécia e da Finlândia à Aliança. O Ocidente alargado, representado pelo Japão, a Austrália, a Nova Zelândia e a Coreia do Sul também se uniu, consciente do impacto global da situação e da importância em promover coerência entre as políticas de desenvolvimento e de segurança.

Em 24 fevereiro de 2022, Putin conseguiu o que muitos considerariam impossível, ao fazer acordar a sociedade europeia para a sua Segurança e Defesa mais depressa do que alguns dos seus líderes foram capazes de se levantar das suas camas. E acordou também o mundo, em particular os espaços regionais e os Estados que privilegiam os modelos da democracia liberal, para os riscos e ameaças com que hoje de forma mais ampla e híbrida se deparam. Esta situação é mais preocupante quando a Ordem Internacional é hoje desafiada nas suas mais altas instâncias e onde é completamente desrespeitada a Carta das Nações Unidas, e inútil a ação do seu Conselho de Segurança. Os mais importantes da arquitetura de segurança internacional em matéria nuclear são igualmente rasgados. Assim, ao não existirem mecanismos de dissuasão, os atores desafiantes impõem como aceitáveis ações que à luz do direito internacional são claramente o oposto e de onde pretendem fazer emergir uma nova ordem alternativa que lhes seja favorável. Nela, procuram alinhar um putativo “Eixo do Bem” constituído por um conjunto de Estados que outrora e sem qualquer alteração à sua matriz totalitária constituíam um chamado “Eixo do Mal”, e ao que se tendem a juntar outros, igualmente de matriz totalitária e que por isolamento externo e antagonismo à matriz democrática liberal reforçam este novo Eixo.

E, dramaticamente, todo este conjunto de ações e reações se confronta hoje perante o imenso desafio e a perigosa ameaça que uma Rússia neoimperialista e militarmente mobilizada representa às portas da Europa, e cujas consequências ainda não podemos claramente determinar, mas para a qual se impõe fazermos frente.

