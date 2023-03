Proteger a integridade e a soberania da Ucrânia é um problema global

Quando falamos estes dias sobre um ano desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, devemos lembrar que a guerra contra o meu país começou em 2014 com a anexação da Crimeia e a ocupação de parte da área de Donbass no leste da Ucrânia.

Antes da invasão de 24 de fevereiro de 2022, a Rússia já detinha 7% do território da Ucrânia. Hoje, detém quase 20%. Quase 120 mil km2 foram ocupados desde 2014. Isso equivale a três Suíças ou quatro Bélgicas. Isso é mais do que o território de Portugal.

14 milhões de ucranianos – um terço da população total da Ucrânia – foram forçados a deixar as suas casas. Este é o maior processo de deslocação desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 8,5 milhões de ucranianos foram para o exterior como refugiados. É quase como se toda a população de Portugal decidisse sair do seu país.

À primeira vista, parece que a guerra da Rússia se limita à Ucrânia. Mas, na verdade, esta é a guerra do Kremlin contra a Europa e a América. Esta é a guerra contra a Ásia e a África. Sim, até agora os combates ocorreram no continente europeu, no território da Ucrânia, que é o maior país da Europa, e o país – quero lembrar – que é um dos membros fundadores das Nações Unidas. Mas esta guerra – e esta é a característica que a distingue – não se faz apenas com o uso de armas convencionais: tanques, aeronaves e artilharia. É uma guerra de energia. É uma guerra alimentar. É uma guerra de refugiados. É uma guerra contra a ordem internacional e o direito internacional.

Um ano do pior combate que a Europa viu desde o fim da Segunda Guerra Mundial demonstrou, sem sombra de dúvida, que a segurança da Ucrânia não pode ser tratada no vácuo. Proteger a soberania e a integridade territorial da Ucrânia é um problema pan-europeu, na verdade um problema global. A primeira lição desta guerra que todos os europeus devem retirar é a ideia de que não pode mais haver “zonas cinzentas” na Europa. Todas elas desapareceram em 24 de fevereiro. A decisão da Finlândia e da Suécia de ingressar na NATO sublinha essa mudança na “face da Europa”. Na Guerra Fria, os diplomatas procuravam “organizar” o espaço europeu através de “pontes” ou “zonas tampão”. Estes também não podem continuar a ser relevantes se quisermos garantir a segurança da Europa.

Devemos abandonar as noções convenientes e, às vezes, cínicas de que as crises na periferia da Europa representam um perigo menor e precisam apenas de ser geridas, mesmo que assumam a forma de conflitos congelados. A História – vejamos, por exemplo, os eventos nas vésperas da Primeira Guerra Mundial – prova que a periferia pode representar ameaças existenciais ao centro da Europa e ao mundo. Qualquer tentativa de considerar a guerra como “mais uma crise” ou apenas como “um problema bilateral” leva logicamente a uma falsa conclusão de que a solução “do problema” depende das duas partes – Rússia e Ucrânia, e o resto deve vigiar, porque “esta não é a guerra deles”. Apoiar a Ucrânia está de acordo com os valores e interesses europeus.

Putin está a apostar no tempo. A guerra prolongada beneficia apenas a Rússia. O fim rápido da guerra é do interesse da Ucrânia e do Ocidente. Não devemos deixar que a guerra se torne uma carnificina sangrenta prolongada como o Kremlin quer que seja. Devemos mudar decisivamente o equilíbrio militar e alcançar uma vitória clara e inegável no campo de batalha até o final do ano. Para fazer isso, precisamos de unidade, armas e sanções. O fornecimento rápido e em grande número das armas pesadas necessárias é um pré-requisito para a contra-ofensiva militar da Ucrânia e o seu sucesso tanto no Sul quanto no Leste do nosso país. Isso, por sua vez, criará espaço para novos passos políticos e diplomáticos a partir de uma posição de força. Nada gera mais sucesso do que o sucesso no campo de batalha.

Quando ouço algumas vozes persuadindo a não fornecer todas as armas necessárias à Ucrânia porque isso supostamente provocaria a Rússia, quero dizer claramente: “A força nunca provoca! É a fraqueza que provoca!” É a fraqueza que alimenta a tentação do agressor de tomar territórios, conquistar países e restaurar um império…

Trata-se da suposta escolha entre “a derrota estratégica do Kremlin” e o desejo de “salvar a face de Putin”. Na verdade, a escolha não existe. A proposta da escolha é falsa, porque qualquer acordo com o Kremlin não é o fim da guerra; é a garantia de novas guerras. Aqueles que querem salvar a face de Putin são seus cúmplices e correm o risco de perder a própria face para sempre. Deus e a história lembrar-se-ão de quem tomou tal decisão. Somente a derrota completa do exército russo levará ao fim rápido da guerra e à paz duradoura!

Depois das grandes guerras, sempre foram os vencedores que definiram as regras e a arquitetura de uma nova ordem de segurança. Vamos dar esse direito ao Kremlin? Vamos permitir que, em vez de uma ordem mundial baseada na liberdade, na democracia e no estado de direito, se construa a vida da humanidade de acordo com as leis da selva, onde apenas o domínio da força e do ditado sangrento dominarão? Queremos mesmo viver num mundo tão distorcido? Eu tenho a certeza que não. Então, só há uma saída – vencer.

A nossa união gera força. Devemos estar unidos e fortes para vencer.

Deputado ucraniano

Ex-vice-primeiro-ministro