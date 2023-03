A necessidade de uma derrota militar russa na Ucrânia

Se a Rússia não for militarmente vencida na Ucrânia, tanto esta como a China e até outros tentarão prosseguir com a criação de “Novas Esferas de Influência” que, mais cedo ou mais tarde, acabarão por corroer a atual Ordem Internacional “Rules Based” que um tão longo e profícuo período de paz e prosperidade nos proporcionou. O século XXI, infelizmente, viu recrudescer a apetência imperial de grandes potências levando-as a gerar doutrinas que favorecem os ditos “Great Powers”, regressando a uma postura de claro realismo político ofensivo. Tudo se tornou mais evidente em 2008 com a invasão da Geórgia, em 2014 com a anexação da Crimeia e justamente há um ano com a invasão da Ucrânia. Um Estado soberano acabava de ser invadido ao arrepio do Direito Internacional, designadamente da Carta das Nações Unidas e com o claro propósito de o anexar.

Estas ações postas em marcha pelo Kremlin encontram sustentáculo óbvio na conhecida “Doutrina Primakov”, designadamente nos seus três princípios base: o recentrar do ponto focal na eurásia; o reinstalar das anteriores esferas de influência, especialmente no seu near abroad e a aposta clara na multipolarização do Sistema Internacional. Diga-se uma espécie de versão mais soft da clássica “Doutrina Brejnev das Soberanias Limitadas”. A esta doutrina, do seu antigo Chanceler, Putin fez questão de agregar algo de originalmente seu, fazendo apelo claro ao passado histórico mítico, de Pedro e de Catarina, ambos cognominados de “grandes”, além de se inspirar nas mitologias pseudo-históricas de uma comunidade política russa conjeturada por Ivan Iliyn, por Alexander Dugin e por Sergei Karaganov.

Lambidas as feridas da derrota na Guerra Fria, difícil de digerir e nunca aceite por Putin, era tempo de acertar contas. Uma nova epopeia serôdia de características expansionistas e imperiais foi posta em marcha, partindo porém, de pressupostos demasiado otimistas. Autênticos erros de cálculo. Desta vez V. Putin, também na procura de ficar na história com o mesmo cognome dos seus gloriosos antepassados que tanto idolatra, encontrou oposição tenaz por parte da Ucrânia e uma crescente união política de todo o Ocidente em torno da causa ucraniana.

Sem vitórias de vulto no campo de batalha para exaltar, ocultando propositadamente insuficiências, utilizando a mentira como aliada e a propaganda como arma dileta, Putin, volvido um ano e revivendo a sua própria narrativa imperialista, continua a afirmar sem qualquer tipo de pudor que a Federação Russa se encontra a combater pelas suas fronteiras históricas e pelo seu povo.

De momento e pese embora as sucessivas tentativas protagonizadas de forma mais ou menos aberta, para sentar à mesa das negociações a Federação Russa e a Ucrânia, as posições continuam a revelar-se de todo incompatíveis. A Ordem Liberal Democrática não é compaginável com a abertura de precedentes que podemos pagar caro num futuro próximo ou a médio prazo. Procurar uma solução que garanta a paz no imediato e a qualquer preço, à semelhança do que foi feito em Munique, em finais de 1938, na antecâmara da Segunda Grande Guerra, entre Hitler, Chamberlain, Mussolini e Daladier, com os resultados que são conhecidos, não é de todo uma solução recomendável. De momento e face à atitude obstinada de Moscovo, a única saída que parece acautelar a manutenção desta nossa ordem internacional liberal baseada em regras, precavendo a anarquia, é certamente a retirada incondicional das forças militares da Federação Russa das planícies e das cidades da Ucrânia, ou seja a sua derrota militar.

Major General (Reserva)