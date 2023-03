Grécia. Colisão de comboios faz mais de 30 mortos

Pelo menos 32 pessoas morreram e outras 85 ficaram feridas num choque entre um comboio de passageiros e um de carga, que ocorreu na terça-feira à noite no norte da Grécia.

"Trinta e dois passageiros foram encontrados sem vida", informou, esta quarta-feira, o porta-voz dos bombeiros gregos, Vassilis Vathrakogiannis, numa conferência de imprensa, acrescentando que, das 85 pessoas feridas, 53 permanecem hospitalizadas".

O motivo do acidente ainda não é conhecido, apenas que vários vagões descarrilaram e pelo menos três incendiaram-se após o acidente.

O massacre ocorreu pouco antes da meia-noite (22h00, de Lisboa) perto de Tempe, a cerca de 380 quilómetros a norte da capital grega, Atenas.

Este é "o pior acidente ferroviário que a Grécia alguma vez viu", diz a imprensa local.

O comboio de passageiros, que ligava Atenas à cidade de Tessalónica, no norte do país, transportava cerca de 350 pessoas no momento da colisão.

"Foi uma colisão muito forte. Esta é uma noite terrível (...) É difícil descrever o cenário", disse o governador da região de Tessália Costas Agorastos.

"A parte da frente do comboio ficou destruída (...) Estamos a receber guindastes e equipamento de elevação especial para remover os escombros e levantar os vagões. Há destroços espalhados por todo o local do acidente", acrescentou.

Cerca de 150 bombeiros e 40 ambulâncias foram mobilizados para o local, de acordo com os serviços de emergência gregos.