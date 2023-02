Cristiano Ronaldo eleito jogador do mês na Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do campeonato da Arábia Saudita no mês de fevereiro. O anúncio foi feito pela Roshn Saudi League, através de um comunicado emitido nas plataformas oficiais na tarde desta terça-feira.

O português soma oito golos em seis jogos e duas assistências e foi decisivo em 10 golos para além dos que marcou.

O Al Nassr ocupa a primeira posição do campeonato saudita com 43 pontos.

Al Nassr superstar Cristiano Ronaldo was at his phenomenal best throughout February, with eight goals and two assists in four run-outs