Foi encontrado, esta terça-feira, na Praia do Penedo do Guincho, no concelho de Torres Vedras, um cadáver.

O corpo terá sido “encontrado em elevado estado de decomposição”, escreve o Correio da Manhã.

O alerta foi dado pelas 15h24, estando no local elementos da Polícia Marítima e os Bombeiros de Torres Vedras.