Muitas perguntas e uma certeza

O único objetivo estratégico de Vladimir Putin é permanecer no poder. A governação no contexto da guerra, fazendo do poder um poder militar, é a única maneira que Vladimir Putin tem de controlar o povo russo. Além disso, a Rússia, na opinião de Putin, só pode contar no cenário internacional como uma potência militar que representará uma ameaça não apenas para os seus vizinhos, mas também para o mundo inteiro.