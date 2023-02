Defender a nossa liberdade

Há um ano, a Rússia lançou uma brutal e não provocada guerra de agressão contra a Ucrânia. As ações da Rússia trouxeram um sofrimento indescritível ao povo ucraniano. Nos últimos doze meses, a Rússia atacou deliberadamente hospitais, escolas, recreios e casas. A evidência de atrocidades cometidas em Bucha, Irpin Mariupol e outras cidades libertadas trouxe-nos de volta aos capítulos mais sombrios da nossa história. A guerra também destruiu a paz na Europa, abalou fundamentalmente a ordem de segurança europeia e aumentou a insegurança para todos nós. O impacto deste conflito tem sido sentido globalmente. O Kremlin transformou energia e alimentos em armas, levando a grandes perturbações globais e colocando em risco a subsistência de milhões de pessoas, especialmente nos países e regiões mais vulneráveis do mundo. Além disso, ao violar os princípios mais básicos do direito internacional, incluindo o respeito pelos princípios da soberania e da integridade territorial, a Rússia tem procurado minar a ordem internacional baseada em regras para voltar a um mundo de esferas de influência, um mundo onde o poder define o que é correto.

Os riscos neste conflito são excepcionalmente altos: em primeiro lugar, para a Ucrânia, um país que luta pela sua sobrevivência como um Estado soberano e independente; mas também por uma paz e estabilidade mais amplas na área euro-atlântica e pela ordem internacional baseada em regras.

É por isso que, enquanto comunidade transatlântica, agimos com determinação e permanecemos unidos na nossa resposta a esta guerra.

Em primeiro lugar, na NATO, reagimos para reforçar a nossa segurança e defesa. Hoje, a Rússia é a ameaça mais significativa e direta à segurança dos Aliados e à paz e estabilidade na área euro-atlântica. Como a Rússia não planeia a paz, a NATO tem de ser capaz de defender cada centímetro do seu território, contra todas as ameaças. Na última cimeira da NATO, em Madrid, em junho de 2022, concordamos em melhorar a nossa postura de dissuasão e defesa, inclusive estabelecendo defesas mais avançadas. Também temos de continuar a investir mais em defesa.

Em segundo lugar, investimos no apoio à Ucrânia na sua luta contra a agressão. Continuaremos a fazê-lo, enquanto for necessário, para que a Ucrânia possa prevalecer como país soberano e independente. Graças à resistência heróica do povo ucraniano e ao apoio militar sem precedentes dos aliados da NATO, a Ucrânia já conseguiu vitórias significativas. Mas, para ajudar a Ucrânia a vencer esta guerra, temos de redobrar os nossos esforços para fornecer assistência militar, humanitária e financeira adicional.

Em terceiro lugar, a flagrante violação por parte do Presidente Putin de todas as regras e normas deixou-nos sem outra escolha senão isolar política e economicamente a Rússia. Os Aliados impuseram severas sanções económicas, inclusive ao setor energético russo. A cooperação NATO-UE também desempenhou um papel importante e ajudou a coordenar as ações. No entanto, esta guerra não é apenas uma crise europeia. É um desafio para a segurança e estabilidade globais. Portanto, temos de trabalhar ainda mais estreitamente com os países da Ásia, África e mais além para continuar a isolar a Rússia e os seus representantes.

Olhando para o próximo ano, teremos de manter a mesma unidade e determinação para garantir que a Ucrânia prevaleça. A nossa visão é claramente definida pelo Conceito Estratégico da NATO: “queremos viver num mundo onde soberania, integridade territorial, direitos humanos e direito internacional sejam respeitados e onde cada país possa escolher o seu próprio caminho, livre de agressão, coerção ou subversão. Trabalhamos com todos os que compartilham esses objetivos. Estamos juntos, como Aliados, para defender a nossa liberdade e contribuir para um mundo mais pacífico.”

Secretário-geral-adjunto da NATO