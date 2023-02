A UE apoia firmemente a Ucrânia e o seu povo

Quem teve a oportunidade de visitar Irpin ou Bucha ou qualquer outro local alvo de um massacre na Ucrânia clama imediatamente pela paz. O dia 24 de fevereiro marca um dia negro na nossa História europeia moderna. Há um ano, o exército russo lançou uma guerra em grande escala contra a Ucrânia, levando a muitas baixas civis, famílias desfeitas, enorme sofrimento humano e destruição de infraestruturas.

Desde o primeiro dia desta guerra, a UE condenou esta agressão militar sem precedentes da Rússia contra a Ucrânia com os termos mais fortes possíveis. Desde então, a UE tem repetidamente reiterado que a Rússia está a violar grosseiramente o direito internacional e a minar a segurança e a estabilidade europeia e global. Desde o início, a UE tem exortado a Rússia a cessar imediatamente as hostilidades, a retirar as suas forças armadas da Ucrânia e a respeitar plenamente a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia.

Ao mesmo tempo, a UE continua firme e plenamente ao lado da Ucrânia pelo tempo que for necessário. Mostramos unidade e solidariedade sem precedentes quer ao nível dos nossos cidadãos e dos governos. A nível da UE, introduzimos sanções maciças, fornecemos apoio imediato e iniciamos o trabalho de levar os responsáveis por crimes de guerra à justiça. A visita do Colégio de Comissários a Kiev para se reunir com membros do Governo da Ucrânia no início de fevereiro foi outro forte sinal do nosso envolvimento e solidariedade permanentes.

Desde a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, 50 mil milhões de euros foram disponibilizados pela UE, Estados-membros e instituições financeiras europeias para apoiar a Ucrânia. O nosso apoio inclui apoio humanitário, de emergência e financeiro, mas também militar através do Fundo Europeu para a Paz e dos canais dos Estados-membros da UE, algo inimaginável antes da guerra.

A nossa nova assistência macrofinanceira de 18 mil milhões de euros ajuda a fornecer um apoio financeiro mensal estável e previsível ao orçamento da Ucrânia. Entregamos as duas primeiras tranches em janeiro de 2023; os pagamentos subsequentes seguirão a partir de março. Também estamos a ajudar a garantir a segurança energética da Ucrânia, um setor chave no contexto dos constantes ataques de Putin contra a infraestrutura ucraniana.

Se incluirmos os recursos disponíveis para acolher refugiados, o nosso apoio à Ucrânia e às pessoas que fugiram do seu país e agora encontram refúgio na UE, totaliza cerca de 67 mil milhões de euros. Tal como em Portugal, cidadãos e Governos de todos os Estados-membros manifestam a sua inequívoca solidariedade ao suportarem os custos pessoais dos milhares de ucranianos que fugiram e deixaram tudo para trás.

Olhando para o futuro, a UE assumiu um compromisso claro e firme de desempenhar um papel significativo na reconstrução da Ucrânia. Este compromisso significa que a UE está pronta para ajudar a Ucrânia a reconstruir o seu país de acordo com os padrões e valores fundamentais da UE com base no Pacto Ecológico Europeu e na agenda de transformação digital. Isso também significa que damos uma contribuição de mil milhões de euros para ajudar na rápida recuperação incorporada nos esforços de reconstrução do país, com foco na reparação dos danos causados às infraestruturas de energia, edifícios, estradas, infraestrutura geral, escolas e hospitais. Este trabalho de recuperação também significa que ajudaremos numa reconstrução socialmente inclusiva para ajudar a sociedade ucraniana a curar-se dos traumas da guerra.

Para coordenar melhor o nosso apoio às necessidades de financiamento imediatas da Ucrânia e aos futuros esforços de recuperação e reconstrução económica, estabelecemos, juntamente com a Ucrânia e os parceiros do G7, a Plataforma de Coordenação de Doadores Multiagências da Ucrânia, que já começou a funcionar.

A recuperação e a reconstrução da Ucrânia estão intimamente ligadas ao caminho de adesão da Ucrânia à UE. O estatuto de país candidato à UE criou uma dinâmica de reforma positiva. A Ucrânia fez esforços significativos para implementar as sete etapas descritas no parecer da Comissão sobre o pedido de adesão da Ucrânia à UE. No entanto, ainda há trabalho a ser feito, particularmente nas áreas de anticorrupção e reforma da justiça, bem como combate à lavagem de dinheiro, media e proteção das minorias nacionais. Estou confiante de que a Ucrânia se envolverá em todas as lacunas identificadas. Eles certamente podem contar com o total apoio da Comissão Europeia. Além disso, é importante sublinhar que a duração do processo relativo às próximas etapas do processo de adesão será determinada não pela rapidez, mas pela qualidade das reformas; assim, será necessário apresentar um histórico sólido de implementação dessas reformas também para o benefício do povo ucraniano e da sociedade.

Desde que o primeiro tiro foi disparado, a UE envolveu-se ativamente com a Ucrânia para moldar o processo conducente à paz com base no Plano de Paz do Presidente Zelensky. Continuaremos a trabalhar com a Ucrânia para garantir o apoio global mais amplo possível. O nosso objetivo é o estabelecimento de uma paz sustentável na Ucrânia de acordo com a Carta da ONU, que consagra a integridade territorial e a soberania de seus Estados-Membros. A Rússia deve respeitar o direito internacional. Deve parar imediatamente toda a agressão e regressar às suas fronteiras. É aqui que a paz começa.

Comissário Europeu para a Política de Vizinhança e Alargamento