Azeitão. Jovem de 16 anos deixada à beira da estrada depois de ser agredida pelo pai

Uma jovem de 16 anos de idade foi, na manhã desta terça-feira, abandonada pelo próprio pai à beira da estrada, em Azeitão, no município de Setúbal.

O alerta terá sido dado pelas 8h30, tendo o incidente ocorrido no quilómetro 19 de Estrada Nacional (EN) 379.

De acordo com fonte do Comando Distrital da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Setúbal, em declarações ao Notícias ao Minuto, a jovem foi deixada à beira da estrada depois de sofrer várias agressões por parte do pai.

O homem já tinha vários processos de violência doméstica e encontra-se em parte incerto.

A jovem foi recolhida pelos militares da GNR que se deslocaram ao local e vai agora ser entregue à mãe.