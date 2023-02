Naufrágio na Calábria. "Traficantes atiraram crianças ao mar", revela sobrevivente

Um sobrevivente do naufrágio, no domingo, ao largo da Calábria, em Itália, contou ao jornal La Stampa, que os traficantes atiraram crianças ao mar, para tentar reduzir o peso na embarcação.

“Os traficantes começaram a atirar as crianças borda fora. Agarravam-nas pelos braços e atiravam-nas ao mar”, contou um dos migrantes que sobreviveu ao naufrágio onde terão morrido uma centena de pessoas, embora o número oficial aponte para 62 vítimas mortais, das quais 14 são crianças.

As autoridades já detiveram três alegados traficantes e procuram pelo menos mais uma pessoa, que, no entanto, poderá estar entre as vítimas.

O barco tinha partido da Turquia e transportava migrantes do Paquistão, Irão e Afeganistão. A bordo seguiriam cerca de 200 pessoas.